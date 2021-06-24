"Говорил одно, а делал по-другому": "Холостяк" Михаил Заливако нарвался на критику фанов

Герой 11 сезона шоу "Холостяк" опубликовал откровенный пост об устойчивой жизненной позиции. Михаил Заливако заверил, что никогда не меняет мнение, однако фаны обвинили его в обратном. Бурную реакцию сети узнавайте далее.

У бизнесмена Михаила Заливако, за личной жизнью которого следит более чем 200-тысячная аудитория, много как поклонников, так и хейтеров. В новом посте "Холостяк" намекнул, что его аудитория "переобувается в воздухе" – сначала льет негатив, а потом меняет мнение.

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Вместо этого он заверил, что никогда не изменяет себе и имеет непоколебимую позицию.

Если мне что-то или кто-то не нравился, я четко это говорил и не менял мнение. Я четко понимаю и чувствую себя, и как мне потом будет с самим собой. Как говорится "держите марку" до конца,

– написал Михаил Заливако.

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Реакция сети

Пользователи инстаграма отреагировали на сообщение десятками комментариев. Если одни и дальше восхищаются "Холостяком", то другие обвиняют его в неискренности. Фаны набросились на Михаила Заливако с упреками, вспомнив, как он дважды возвращал Юлю "Зайку". По мнению большинства, такое поведение мужчины противоречит его красноречивой публикации: