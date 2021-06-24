"Говорил одно, а делал по-другому": "Холостяк" Михаил Заливако нарвался на критику фанов
Источник:инстаграм Михаила Заливако
Герой 11 сезона шоу "Холостяк" опубликовал откровенный пост об устойчивой жизненной позиции. Михаил Заливако заверил, что никогда не меняет мнение, однако фаны обвинили его в обратном. Бурную реакцию сети узнавайте далее.
У бизнесмена Михаила Заливако, за личной жизнью которого следит более чем 200-тысячная аудитория, много как поклонников, так и хейтеров. В новом посте "Холостяк" намекнул, что его аудитория "переобувается в воздухе" – сначала льет негатив, а потом меняет мнение.
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Вместо этого он заверил, что никогда не изменяет себе и имеет непоколебимую позицию.
Если мне что-то или кто-то не нравился, я четко это говорил и не менял мнение. Я четко понимаю и чувствую себя, и как мне потом будет с самим собой. Как говорится "держите марку" до конца,
– написал Михаил Заливако.
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Реакция сети
Пользователи инстаграма отреагировали на сообщение десятками комментариев. Если одни и дальше восхищаются "Холостяком", то другие обвиняют его в неискренности. Фаны набросились на Михаила Заливако с упреками, вспомнив, как он дважды возвращал Юлю "Зайку". По мнению большинства, такое поведение мужчины противоречит его красноречивой публикации:
- "На проекте все было с точностью наоборот. Говорил и утверждал одно, а делал по-другому. Дело ваше, но пост этот тогда к чему?";
- "Все ваше "очарование" в том, что транслируете вы одно, а по факту все поступки кардинально противоположные. За таким индивидуумом просто поучительно наблюдать";
- "Миша много раз менял свое мнение о разных вещах";
- "Если в начале Миша очень нравился, то чем дольше, тем противнее становилось. Перецеловал почти всех, каждой говорил разные милости. Мне кажется, если человек твой, ты это почувствуешь на старте";
- "Вас тоже показали на проект переобувателем. Сначала говорили и показывали одно, а в результате переоделись в противоположное";
- "Это классно, конечно, что у вас четкое понимание с детства, но поведение на шоу и пост-шоу говорит об обратном";
- "Я очень часто соглашалась с каждым твоим постом, но на этот раз не согласна вообще".