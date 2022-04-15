13 апреля Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции с требованием освободить ее мужа Виктора Медведчука. Общественность обратила внимание не только на слова, но и на внешность Марченко, которая за последний год сильно изменилась.

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Пластический хирург о внешности Оксаны Марченко

На видео, опубликованном женщиной, ее трудно узнать. Пластический хирург Григорий Стрикун рассказал, что увидел результат нескольких пластических операций, давших плохой результат.

Риноплатика – кончик носа приподнят, но отведен немного левее вертикальной оси. Это и свидетельствует о неудовлетворительном результате.

Блефаропластика верхних и нижних век – верхняя выполнена "агрессивно", с чрезмерным иссечением кожи и жировых телец орбиты, что привело к скелетизации орбиты – эффекту натянутой кожи на череп. Нижняя – с повреждением функциональных волокон круговой мышцы глаза и агрессивным иссечением кожи, что привело к нарушению закрывания глаз и формированию "округлого" выреза глазного яблока с эффектом "рыбьего глаза". Из-за нарушения самопроизвольного закрытия глаз теперь Оксане вынуждено поднимать взгляд вверх, чтобы смочить глазное яблоко. Это можно увидеть в ее видеообращениях.

Удаление жировых тел Биша – "впадение" щек внутрь и эффект похудевшего лица.

Чрезмерная доза ботокса – полное отсутствие мимики средней и верхней трети лица.

Григорий заметил, что он не следил за внешностью Марченко и не может сказать, произошли ли эти изменения внезапно или постепенно.