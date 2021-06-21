Тина Кароль рассказала о боли из-за смерти мужа и призналась, готова ли влюбиться

Популярная украинская певица Тина Кароль сейчас находится в Казахстане. Там звезда дала откровенное интервью, где вспомнила умершего мужа Евгения Огира. Также она призналась, что "понемногу оживает".

Известная украинская певица Тина Кароль находится в Алматы ради рекламы своего нового альбома "Красиво". На днях она стала гостьей программы "Без фильтров" на казахстанском канале.

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Тина Кароль о боли из-за потери мужа

После смерти Евгения Огира, мужа и продюсера Тины Кароль, артистка долго страдала от посттравматического синдрома. В годовщину брака с покойным возлюбленным она находилась в Казахстане. Звезда рассказала, чувствует ли до сих пор боль.

Боль фантомная, она никогда не пройдет. Я принимаю это испытание. Он всегда мечтал, чтобы я не останавливалась. Я подумала, что лучше я буду здесь с тем, что нас объединяет хотя бы физически, с обручальными кольцами, чем я буду стоять у могилы и снова плакать. Поэтому я выбрала для себя прилететь и взять наши важные вещи,

– поделилась знаменитость.

Напомним, в годовщину свадьбы Тина Кароль в инстаграм-сториз опубликовала видео, где запечатлена с обручальными кольцами на шее.

Готова ли Тина Кароль к новым отношениям

После посттравматического синдрома исполнительница, по ее словам, начала "понемногу оживать". Она объяснила, как можно трактовать эту фразу. Тина признала, что этот вопрос для нее глубокий и тяжелій.

Я хочу влюбиться? Не знаю. Не хочу. Чего я хочу? Расцвести, наверное. Почувствовать свою полную силу, как женщины. Я хочу любви? Не знаю. Но может быть открыта к ней,

– призналась исполнительница.

Тина Кароль / Фото из инстаграма звезды

Отметим, кардинальные изменения в образе Тины Кароль начались с выходом ее нового альбома "Красиво". Из драматической и лирической певицы она превратилась в независимую и дерзкую. В пластинке она даже экспериментировала с голосом, сменив тембр.