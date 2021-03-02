Немецкая супермодель опубликовала в сети фото 20-летней давности, сделанное на одной из фэшн-фотосессий. Похоже, звезда скучает по своей бывшей жизнью и телом. Что интересно, комментарии к фотографии модель решила закрыть.

На соблазнительном фото тогда еще 27-летняя модель позировала полностью обнаженной, надев только босоножки на каблуках. Женщина стояла в профиль, прикрыв грудь одной рукой, а другую – поставила на талию. На ее лице было минимум макияжа за исключением скул, которые были четко подчеркнуты. Волосы Хайди были распущенными и значительно короче, чем сейчас.

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"Костюм на день рождения от кутюр 2001 от Мэтта Джонса", – иронично подписала обнаженное фото Хайди Клум. Реакцию фанатов узнать невозможно, поскольку она отключила возможность комментирования сообщений.

Как Хайди Клум выглядит сейчас?

Несмотря на то, что с момента создания фото прошло 20 лет, модель не потеряла своей сексуальности и шарма, и смогла сохранить прекрасные формы тела. Как выглядит 47-летняя Клум сейчас – предлагаем просмотреть несколько ее снимков.