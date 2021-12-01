Горбунов признался, сколько денег нужно заплатить, чтобы он вышел на паркет "Танцев"

Все восемь сезонов Юрий Горбунов является неизменным ведущим "Танцев со звездами", однако публика мечтает увидеть его на паркете. Шоумен согласится на участие в шоу только за очень большой гонорар. По его словам, таких денег у канала нет.

В октябре 2006 года Юрий Горбунов стал ведущим "Танцев со звездами" и уже 15 лет не уступает это место не менее успешным коллегам. Он вел проект как сам, так и с Тиной Кароль, и с Иванной Онуфрийчук.

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Продюсер Владимир Завадюк и главный хореограф Алена Шоптенко мечтают затянуть Горбунова на паркет, так как он "достаточно пластичный и танцевальный". Однако ведущему комфортно по ту сторону баррикад. Он честно признается, что телеканалу не хватит денег, чтобы рассчитаться за его танцы. Правда, точную сумму гонорара звезда не назвал.

Таких денег у "1+1" нет,

– объявил Юрий Горбунов.

"Я очень рад, что именно этот проект когда-то появился в моей жизни. И я даже кое-что знаю о бальных танцах", – добавил шоумен.



Юрий Горбунов в голдруме "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма ведущего

К слову, не только Юрий Горбунов не хочет выступать на паркете "Танцев со звездами" как участник. Главный судья шоу Влад Яма тоже не готов покинуть свое кресло в жюри. Он сделает это только в том случае, "если Зеленский вернется".

, что действующий Президент Украины Владимир Зеленский был победителем первого сезона "Танцев со звездами". В 2006 году он торжествовал в паре с Аленой Шоптенко.

Между тем ведущая голдрума "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук мечтает выйти на паркет. Однако муж-миллионер запрещает ей выступать в качестве участницы. Он якобы очень ревнив и не выдержит танцевальной близости жены с партнером.