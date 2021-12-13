В голубом платье: Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека на премьере фильма
Источник:24 канал
Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек в очередной раз появились вместе на премьере фильма. Для светского выхода артистка примерила нежное платье от ливанского дизайнера.
12 декабря в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Джорджа Клуни "Нежный бар". Исполнитель главной роли Бен Аффлек не проигнорировал важное событие и появился на красной дорожке.
Смотрите также В трендовом образе: Дженнифер Лопес появилась на публике с Беном Аффлеком
Любимого традиционно поддержала Дженнифер Лопес, которая позировала вместе с актером. Влюбленные демонстрировали теплые чувства и много обнимались.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото Getty Images
Образ Дженнифер Лопес
Известная исполнительница для очередного светского выхода выбрала нежный look. Она позировала перед камерами в голубом платье длины макси от ливанского дизайнера Elie Saab с полупрозрачной юбкой.
Фигуру певицы подчеркнул блестящий пояс. Звезда дополнила образ элегантными деталями – белым клатчем от Tyler Ellis и серьгами-подвесками.
Стилисты собрали волосы Дженнифер Лопес в высокий конский хвост, а визажисты подчеркнули черты лица макияжем с акцентом на глазах.
Дженнифер Лопес / Фото Getty Images
Официальные выходы звездной пары
- Впервые Джей Ло и Бен Аффлек вышли в свет как пара на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.
- Впоследствии влюбленные появились на Met Gala 2021, где Дженнифер Лопес ошеломила ковбойским образом.
- В октябре артистка поддержала Бена Аффлека на премьере фильма "Последняя дуэль" и вышла на красную дорожку.