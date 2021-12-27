В голубой блузке и с красным маникюром: Елена Зеленская опубликовала новое портретное фото

Первая леди Украины Елена Зеленская подытоживает достижения в уходящем году. Она опубликовала новое портретное фото, на котором изображена в нежном образе.

Супруга президента всегда ошеломляет безупречным внешним видом. Она умеет выбирать одежду в соответствии с событием, чувствует грань между безвкусицей и стилем.

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Новый образ Елены Зеленской

На фото, которое первая леди опубликовала в сети, она изображена в нежно-голубой блузке с плиссированными манжетами и черных брюках. В такой одежде Зеленская выглядела максимально женственно и изысканно.

Первая леди предпочитает лаконичные украшения и на этот раз не делала исключения. На фото она изображена с минималистичными серьгами. На лице Елены был нежный макияж в светлых тонах, а волосы были уложены в элегантную прическу. Также внимание привлекает красный маникюр Зеленской.

Елена Зеленская в голубой блузке / Фото из инстаграма первой леди

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Текст публикации Елены Зеленской:

В конце каждого года в соцсетях и СМИ подводят итоги в разных сферах – политике, экономике и тому подобное. И так же – вслух или про себя – делает каждый из нас, особенно в нынешние напряженные пандемические времена. Ведь если начать анализировать, обязательно окажется, что несмотря на большое количество волнений и ряд ограничений все-таки удалось многое сделать.

Итоги – наша возможность поблагодарить всех тех, кто помогал, поддерживал, был рядом. Они позволяют сделать выводы и будут вдохновлять в новом году, становясь отправной точкой для новых начинаний.

В последующих заметках под хэштегом #МоїПідсумки2021 расскажу о главных результатах года в моих проектах как первой леди – о безбарьерности, реформе школьного питания, "Партнерстве Биарриц" ради равенства, о культурной дипломатии и продвижении украинского за границей.

Если вы тоже хотели бы проанализировать свой 2021-й и определиться, что брать с собой в 2022-й, – присоединяйтесь, делитесь, пусть это будет наш общий хэштег!