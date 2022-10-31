От Джамалы до Тополи: у Дия появилось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2023

13:32

Впервые в истории Нацотбора Евровидения украинцы могут выбирать не только представителя на международный конкурс, но и жюри. В мобильном приложении Дия запустили голосование за судей. Среди претендентов Джамала, Тина Кароль, Тарас Тополя, Екатерина Павленко из Go_A и даже хореограф Константин Томильченко.