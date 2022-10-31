От Джамалы до Тополи: у Дия появилось голосование за жюри Нацотбора Евровидения-2023
31 октября 2022 , 13:32Читати новину українською
Источник:Действие
Впервые в истории Нацотбора Евровидения украинцы могут выбирать не только представителя на международный конкурс, но и жюри. В мобильном приложении Дия запустили голосование за судей. Среди претендентов Джамала, Тина Кароль, Тарас Тополя, Екатерина Павленко из Go_A и даже хореограф Константин Томильченко.
В Дия говорится, что три кандидата, которые наберут больше голосов, займут судейские кресла и вместе с украинцами решат, кто будет представлять Украину на конкурсе в Ливерпуле. Однако голосовать можно только за одного из девяти претендентов.
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Кто может стать судьей Нацотбора Евровидения-2023
- Джамала – певица и автор песен, победительница Евровидения-2016.
- DZIDZIO (Михаил Хома) – певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер.
- Тина Кароль – певица, композитор, Народная артистка Украины.
- Злата Огневич – певица, автор, композитор.
- Екатерина Павленко (Monokate) – солистка группы Go_A, фольклорист, сонграйтер.
- Константин Томильченко – креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все".
- Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор.
- Тарас Тополя – лидер группы "Антитела".
- Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.
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