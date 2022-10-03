До войны в эфир вышел 4 выпуск "Голоса страны", в котором выступил Димаш Даулетов. С проникновенным голосом Уитни Хьюстон он четыре года работал экскаваторщиком, в то время как в Киеве развернул всех четырех тренеров.

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Димаш продолжил участие в шоу в команде Оли Поляковой. Когда началась война, Димаш поддержал звездную тренер и всех украинцев. Он переживал украинский народ, когда Россия начала обстреливать мирные города и убивать гражданских людей.

Сейчас 21 век, но даже сейчас идет война. Страдает народ. Украинский народ, мы вас уважаем, ценим и любим! Берегите себя! Мы за вас! Весь мир за Украину. Казахстан против войны. Да будет мирное небо над головой,

– сказал Димаш в видеообращении.

Выступление Димаша Даулетова на "Голоса страны": смотрите видео онлайн

Напомним, во время просмотра выпусков "Голоса страны" зрители смогут помочь украинским военным бороться с врагом. Каждый желающий может приобщиться к благотворительному сбору, внеся взнос на платформе онлайн или отправив SMS на благотворительный номер 88007. Стоимость одного благотворительного пожертвования в виде SMS составляет 10 гривен. Все деньги пойдут на аэросредства. Тысячи SMS-голосов могут стать громкой народной поддержкой ВСУ.

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