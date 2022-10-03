До війни в ефір вийшов 4 випуск "Голосу країни", в якому виступив Дімаш Даулетов. З проникливим голосом Вітні Г'юстон він чотири роки працював екскаваторщиком, тоді як у Києві розвернув усіх чотирьох тренерів.

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Дімаш продовжив участь в шоу в команді Олі Полякової. Коли почалася війна, Дімаш підтримав зіркову тренерку та всіх українців. Він переживав за український народ, коли Росія почала обстрілювати мирні міста та вбивати цивільних людей.

Нині 21 століття, але навіть зараз триває війна. Страждає народ. Український народе, ми вас поважаємо, цінуємо і любимо! Бережіть себе! Ми за вас! Увесь світ за Україну. Казахстан проти війни. Хай буде мирне небо над головою,

– сказав Дімаш у відеозверненні.

Виступ Дімаша Даулетова на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, під час перегляду випусків "Голосу країни", глядачі зможуть допомогти українським військовим боротись із ворогом. Кожний охочий може долучитись до благодійного збору, зробивши внесок на платформі онлайн або відправивши SMS на благодійний номер 88007. Вартість однієї благодійної пожертви у вигляді SMS становить 10 гривень. Всі гроші підуть на аерозасоби. Тисячі SMS-голосів зможуть стати гучною народною підтримкою ЗСУ.

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