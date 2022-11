11 эпизод вокального шоу "Голос країни" 12 сезон показал украинцам второй выпуск "нокаутов", сообщает 24 канал. Это последний эфир проекта, успевшего снять еще до 24 февраля. Традиционно к звездным тренерам присоединились советники, чтобы помочь сделать им выбор. У Потапа это – рэпер Позитив, а у Оли Поляковой – Тина Кароль, которую звезда назвала своим "козырем".

Не пропустите Голос страны 12 сезон 10 выпуск: первые нокауты и неожиданное появление эксчеловика Дорофеевой

Перед началом выпуска следует коротко напомнить о правилах "нокаутов". После выступления звездный тренер сажает участника на одно из трех кресел – только такое количество мест есть в финале. Участник покидает шоу, если для него нет стула.

Важно! Возвращение 12 сезона "Голоса страны" имело и благотворительную цель. Еще несколько недель назад Dobro.ua и фонд "Вернись живым" собирал на средства аэроразведки для ВСУ на передовой. Целью было 3 миллиона гривен – благодаря украинцам удалось собрать 400 тысяч, а еще 2 миллиона 600 гривен добавил Андрей Мацола. Благодаря сбору 30 беспилотников будут закуплены и переданы на фронт.

"Нокауты" в команде Потапа

Павел Нажига

Первым открыл "нокауты" молодой папа из Черновцов. Свое участие в проекте он посвятил жене и детям, ведь для него семья – наибольшая ценность. Он добавил, что в столь трудные времена осознал это по-новому. Песня, которую выбирал Павел, принадлежит российскому автору, поэтому его выступление украинцы не увидели. Но реакция судей показала, что Нажига заслуживает первого места – поэтому он действительно занял этот стул и прошел в финал.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Павла Нажиги

Валерия Бутурлина

Преподавательница вокала рассказала, что во время войны продолжает заниматься своим делом – популяризировать украинскую музыку. Для нее очень важно, что она может звучать со сцены "Голоса страны". Своим выступлением девушка хотела подарить людям капельку надежды и позитива. Валерия спела хитовую песню Кэти Перри I Kissed a Girl. Святославу Вакарчуку больше понравился Павел, а Потап усомнился в девушке из-за волнения. Впрочем, она заняла второе кресло, но для нее не осталось места, когда выступил Ерназар Жубан.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Валерии Бутурлиной

Gera Gerc

Исполнитель избрал русскоязычную песню, поэтому его выступление не было показано в 11 эпизоде. Но он предложил прослушать его новый трек, которым он хотел поддержать украинцев. Очевидно, Гера исполнил хип-хоп, но не смог покорить своего звездного тренера. Он покинул шоу, не заняв ни одного из кресел.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Gera Gerc

Наталья Бурык

Землячка Антона Вельбоя Наталья Бурык на фоне бомбардировок Россией энергетических объектов решила посвятить выступление энергетикам. Она рассказала об отце, который также является старшим мастером энергосетей в Сумской области. После одного из обстрелов он должен вместе с бригадой восстанавливать свет для украинцев. Добираться туда было не просто, но когда Наталья спросила отца, было ли ему страшно, он ответил: "Мне было страшно оставить людей без света".

Наталья разорвала сцену энергичным выступлением, покорив всех судей и залов. Позитив вспомнил, что с той же песней – Barby Ilick – Somebody to love Надя Дорофеева ранее покорила Потапа как продюсера. Поэтому тренер решил отдать второй стул Натальи, но после выступления Михаила Герасимчука она была вынуждена уйти из шоу.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Наталии Бурик

Ерназар Жубан

Гость из Казахстана спел на "нокаутах" песню Джамалы, певицы, которая очень известна и уважаема в его стране. Он поделился, что посвящает исполнение всем людям, потерявшим свой дом. Ерназар чувственно и к стенам на крымскотатарском языке спел легендарную "1944". Учитывая все комментарии коллег, Потап решил посадить юношу на второе кресло. Казах продержался почти до конца, но после выступления последней участницы покинул проект.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ерназара Жубана

Михаил Герасимчук

Михаил рассказал, что еще до полномасштабного вторжения решил посвятить исполнение песни "Друг" группы "Океан Эльзы" своей девушке. Он не изменил своего мнения и решил, что споет для всех влюбленных пар, которые не теряют чувство во время войны и вместе работают над победой. Его выступление было очень трогательным, но волнующим. Михаилу добрался третий стул, но только до выступления Ярослава Кайды, так что он покинул шоу.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Михаила Герасимчука

Ярослав Кайда

Музыкант вырос в городе Балаклея, около полугода оккупированном россиянами. Он рад тому, что теперь сможет вернуться домой, ведь после увольнения оно возвращается к жизни. Парень поблагодарил защитников, защищающих украинские земли перед захватчиками. Ярослав не изменил рок-музыке и энергично исполнил трек группы The Hardkiss "Гора". Позитив высказал мнение о том, что певец уже готовый артист. Звездный тренер не послушал советника и отдал ему третье место – но он ушел из шоу, когда Василий Палюх занял второе место.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ярослава Кайды

Василий Палюх

Молодой иподиакон чувствует, что важен для народа не только как священнослужитель, но и как артист. Он счастлив, что может петь украинцам. Чувственное исполнение песни Тони Брекстон Un-Break My Heart раскрыло новые тона в голосе Василия. По мнению Потапа, участник мог постараться и лучше, но после такой интриги отдал ему второй стул. Таким образом, он прошел в финал.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Василия Палюха

Карина Столаба

Финалистка детского "Голоса страны" хочет с каждым днем все больше создавать украинский контент и распространять его среди украинцев. Она поделилась, что для нее пройти в прямые эфиры является важной миссией. Карина продемонстрировала свою артистичность и любовь к фольклору треком "Ой, на горе" Alina Pash. Звездный тренер Потап сделал самое тяжелое решение в этом выпуске и отдал девушке первое место.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Карины Столабы

В финале "Голоса страны" команду Потапа представят Карина Столаба, Павел Нажига и Василий Палюх.

"Нокауты" в команде Оли Поляковой

Оля Полякова в первую очередь показала свой "козырь" – ее советником стала Тина Кароль. Но это уже не первый возврат звезды на проект. Тина Кароль поддерживала Екатерину Офлиян в 5-м эпизоде вокального шоу.

Марта Липчей

"Нокауты" в команде Оли Поляковой открыла Марта. Она рассказала, что с начала войны вместе с Андреем Мацолой ездила с благотворительными концертами, где чаще всего исполняла украинские народные песни. В прошлый раз зрители не имели возможности услышать пение Марты из-за ее выбора песни, но на этот раз смогли почувствовать ее карпатский колорит благодаря пению попурри из закарпатских песен. Зажигательное выступление и новый образ участницы подарил ей первое место, но только к выступлению Сергея Соловьева. Но ее спасла команда "Второй шанс".

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марты Липчей

Виктор Кириллов

Уличный музыкант продолжил выступать для одесситов даже после 24 февраля, но с украинскими песнями. В эфире "Голоса страны" он драматически спел хитовый трек Sorry Seems to Be the Hardest Word. Тембр, душевность и скромность позволили Виктору занять второе место, но только до выступления Марии Сур – он покинул проект.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Виктора Кириллова

Юлия Войтко

Фанатка Оли Поляковой из Одессы поделилась, что это выступление для нее особое. Она вспомнила о своем дяде, который находится в Николаеве - "горячем" городе Украины. Юлия решила посвятить исполнение песни "Фантастическая женщина" Tayanna украинским защитникам. Тина Кароль назвала выступление слишком слабым, но Оля Полякова решила дать шанс и дала девушке третье кресло. Впрочем, для Юли не осталось кресла после выступления Марии Квитки.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Юлии Войтко

Мария Квитка

Фольклорист и творчество народных костюмов на этот раз спела о том, что больше всего болит. Она исполнила песню Zombie – сингл группы The Cranberries о гибели детей из-за теракта. Это пение она посвятила детям, погибшим от современного русского терроризма. Мария впервые спела не народную песню – и эта идея была вполне оправдана, поэтому тренер отдала ей второй стул. Впоследствии для нее не осталось места, но ее спас "Второй шанс".

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Квитки

Мария Сур

Самая молодая участница "Голоса страны" из Запорожья перешла к Оле Поляковой после вылета в "вокальных батлах" в команде Дорофеевой. Сейчас девушка находится в Швеции с матерью, где прошел большой благотворительный концерт. Мария работает над созданием песен, а половину заработков отдает на нужды страны. Выступление 16-летней участницы вызвало обсуждение среди жюри. Послушав советы коллег, тренер посадила девушку на первое кресло, но впоследствии для нее не стало места.

Голос страны 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Марии Сур

Сабина Сафарли

Вокалистка из Запорожья во время войны занялась волонтерством. Она с мужем создала благотворительный фонд и помогает всем, кому это нужно. Еще до войны Сабина избрала песню русского авторства, поэтому увидеть ее выступление не было возможности. Сабина покорила своим выступлением Олю Полякову, потому заняла второе место. Но после выступления Елены Чикаленко покинула "Голос країни".

Голос страны 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сабины Сафарли

Сергей Соловьев

Простой электрик из Запорожья поделился, что сейчас он счастлив находиться с семьей, особенно отцом, который является защитником Мариуполя. Недавно его вернули из плена домой – этот день был для Сергея самым эмоциональным за всю жизнь. Потому и выступление и исполнение трека You группы Ten Sharp он посвятил папе-герою. Юноша спел настолько талантливо, что занял первый стул и прошел в финал прямо со сцены.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Сергея Соловьева

Елена Чукаленко

Представительница династии украинских ромов рассказала, что во время войны занимается волонтерством: собирает средства и развозит гуманитарную помощь. Поразила своим кавером песню Адель Rolling in the Deep. Оля Полякова рассказала о не только династии ромов, но и о музыкальной династии, к которой принадлежит Елена. Ведь ее отец Александр Барон – тоже музыкант. Вместе с папой она спела "Чорнобривці". Тина Кароль отказалась помогать в сложном выборе тренеру Поляковой, поэтому звезда приняла решение отдать ей первое место – она прошла в финал.

Голос країни 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Елены Чукаленко

Димаш Даулетов

Казах поделился, что для него честь звучать на украинском "Голосе". В 11 эпизоде он спел песню Тины Кароль "Нарисую тебе звезды" и еще раз поддержал украинцев. Чувственное исполнение покорило автора песни, поэтому она спела вместе с Димашем. Хотя Тина Кароль советовала Оле Поляковой избрать Марию Сур, тренер посадила на первый стул казахского соловья, поэтому он прошел в финал вокального шоу.

Голос страны 12 сезон 11 выпуск: смотрите онлайн – выступление Димаша Даулетова

В финале "Голоса страны" команду Оли Поляковой представят Сергей Соловьев, Елена Чукаленко и Димаш Даулетов.

Следует отметить , что команда "Второй шанс" не смогла определиться, кто станет третьим участником их команды. Зрители путем народного голосования смогут вернуть одного из вокалистов, оставившего проект на этапе "нокаутов" в команду "Второго шанса". Проголосовать можно в течение 48 часов по ссылке.

Распределение команды Святослава Вакарчука

Звездный тренер принял решение не участвовать в прямом эфире "Голоса страны". Он объяснил, что видит себя более важным на фронте, поя перед защитниками. Поэтому участники его команды выбрали себе новых тренеров методом жеребьевки.

Таким образом:

Алие Хаджабадинова попала в команду Нади Дорофеевой,

Анна Киндзерская к Оле Поляковой,

Михаил Царь стал представителем команды Потапа.

Подытожим – уже на следующей неделе состоится единственный прямой эфир "Голоса страны" 12 сезона. 20 ноября станет известно, кто победит в 12 сезоне вернувшегося на экраны во время войны вокального проекта.