Ваша история мне болит, – выступление 16-летнего парня на "Голосе" растрогало Пивоварова до слез

13 сезон "Голоса страны" уже в разгаре. Сейчас проходит этап слепых прослушиваний и среди участников, которые вышли на сцену был 16-летний Влад Пелих. Юноша пением развернул все четыре кресла и растрогал Артема Пивоварова до слез своей историей.

Выяснилось, что после начала полномасштабного вторжения парень с семьей переехал в Гданьск. Все потому, что его родной город Пологи в Запорожской области более года находится под оккупацией.

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Влад Пелих растрогал тренеров "Голоса"

Исполнитель пришел на песенное шоу, чтобы поблагодарить польский народ за поддержку Украины. Он исполнил трек BRONIA, украинской певицы Jerry Heil в дуэте с польским исполнителем Ochman. Своим выступлением подростку удалось развернуть все четыре красных кресла. Он выбрал команду Юлии Саниной.

Мой город уже больше года оккупирован. Сейчас я нахожусь в городе Гданьск. Первое время было очень сложно восстановиться. Очень не хватало в этот период музыки. Я приехал из оккупации в Польшу без музыкальных инструментов. Благодаря поддержке поляков было гораздо легче адаптироваться,

– рассказал Влад.

История парня тронула Артема Пивоварова и оказалась ему очень близкой: "Ваша история мне очень болит. У меня тоже родители в оккупации были очень долго, мой дом продолжают бомбить каждый день. Мы сегодня здесь для того, чтобы нести нашу культуру, айдентику, корни, наследие в мир и говорить об Украине. Благодарю вас за то, что вы в свои 16 лет так искренне и смело говорите об Украине".

Влад Пелих – BRONIA: смотрите видео онлайн

Чьи еще выступы поразили тренеров "Голоса"

Известная бэквокалистка Дарья Минеева выступила на "Голосе страны" и прошла этап слепых прослушиваний. После ее выступления тренеры шоу аплодировали стоя. Дарья Минеева на сцене вокального шоу спела трек Майли Сайрус – Flowers. Вокалистка выбрала команду Юлии Саниной.

В "Голосе страны" также принял участие украинский военный Юрий Городецкий. Он командир взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Юрий поразил судей исполнением песни "Киев мой" Дмитрия Гнатюка. Его в свою команду захотели взять Надя Дорофеева и Иван Клименко, однако защитник выбрал команду Дорофеевой.