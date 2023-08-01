В Польше стартовали съемки "Голоса страны-13": первые кадры из Варшавы

Вчера, 31 июля, начались съемки нового сезона музыкального проекта "Голос страны". Как известно, съемки проходят в Польше. Над телешоу работает команда Украины и команда Польши. Постепенно зрители узнают все больше деталей о проекте.

Теперь известно, каким будет съемочный павильон. К тому же раскрыли больше подробностей о сценической графике, визуальных эффектах и нарядах тренеров.

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Новые подробности "Голоса страны 13"

Общая площадь съемочных локаций – 2700 квадратных метров. Также использовали инновационный съемочный павильон. Зрители увидят шесть ярких локаций. В частности, сцену, зоны бэкстейджа, "стресс-рум", "милю", зону для интервью и другие. В целом, всю сценическую графику для шоу создали украинские специалисты Big Brave Evenst, а для визуальных эффектов на съемочной площадке использовали картины современных украинских художников.

Как расставили кресла в этом году?

Юлия Санина – Артем Пивоваров – Надя Дорофеева – Иван Клименко.

Тренеры выбрали наряды от украинских дизайнеров. Одежду создавали специально для шоу.

Как оказалось, всего в этом сезоне на сцену выйдет 60 участников.

Отметим, съёмки нового сезона вокального шоу начали с минуты молчания по украинским военным и гражданским, погибшим во время российской агрессии против Украины.

Что известно о новом сезоне "Голоса": главное