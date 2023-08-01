В Польше стартовали съемки "Голоса страны-13": первые кадры из Варшавы
Источник:Голос страны
Вчера, 31 июля, начались съемки нового сезона музыкального проекта "Голос страны". Как известно, съемки проходят в Польше. Над телешоу работает команда Украины и команда Польши. Постепенно зрители узнают все больше деталей о проекте.
Теперь известно, каким будет съемочный павильон. К тому же раскрыли больше подробностей о сценической графике, визуальных эффектах и нарядах тренеров.
Это интересно "Лицо не такое": фаны подозревают Papa music в использовании дипфейка Wellboy – видеодоказательство
Новые подробности "Голоса страны 13"
Общая площадь съемочных локаций – 2700 квадратных метров. Также использовали инновационный съемочный павильон. Зрители увидят шесть ярких локаций. В частности, сцену, зоны бэкстейджа, "стресс-рум", "милю", зону для интервью и другие. В целом, всю сценическую графику для шоу создали украинские специалисты Big Brave Evenst, а для визуальных эффектов на съемочной площадке использовали картины современных украинских художников.
Как расставили кресла в этом году?
Юлия Санина – Артем Пивоваров – Надя Дорофеева – Иван Клименко.
Тренеры выбрали наряды от украинских дизайнеров. Одежду создавали специально для шоу.
Как оказалось, всего в этом сезоне на сцену выйдет 60 участников.
Отметим, съёмки нового сезона вокального шоу начали с минуты молчания по украинским военным и гражданским, погибшим во время российской агрессии против Украины.
Что известно о новом сезоне "Голоса": главное
- Поляки согласились снимать шоу бесплатно. Самый популярный польский вещатель TVP (Telewizja Polska) подтвердил, что в Украины есть лицензия на проект, но у канала "1+1" нет "ни производственных, ни внедренческих, ни бюджетных возможностей для создания такого проекта".
- В знак поддержки всех украинцев, которые били вынуждении покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России, шоу будут показывать на украинском языке в обеих странах.
- Сцена вокального шоу будет уникальна. Она объединяет цвета флагов Украины и Польши.
- 13 сезон "Голоса страны", по плану, должен быть готов осенью этого года.