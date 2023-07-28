Раскрыли новые подробности "Голоса страны 13": на каком языке будут транслировать шоу

Съемки нового сезона "Голоса страны", над которым работает команда Украины и команда Польши, продолжаются. Организаторы музыкального шоу раскрывают больше новых подробностей зрителям.

Следовательно, стало известно в каком именно месте снимают программу. К тому же рассекретили, на каком языке будут транслировать "Голос страны 13" и показали эксклюзивные кадры из павильона шоу.

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Подробности съемок "Голоса страны"

Новый сезон "европейского" шоу снимается в Варшаве. Известно, что в знак поддержки всех украинцев, вынужденных покинуть свои дома после полномасштабного вторжения России, шоу будут показывать на украинском языке в обеих странах.

Сцена "Голоса страны 13" будет уникальна. Она объединяет цвета флагов Украины и Польши.

Что известно о "Голосе страны 13": главное