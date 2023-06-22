Главная интрига раскрыта: какой звездный тренер "Голоса" скрывается под маской КилимМэна

Третий судья "Голоса страны" спрятался под маской КилимМэна: зрители неделю пытались угадать, какая это звезда. Стало известно, что звездным тренером станет продюсер и музыкант Иван Клименко.

После Юлии Саниной и Артема Пивоварова организаторы нового сезона "Голоса страны" решили устроить интригу и скрыли третьего звездного тренера в костюме КилимМэна. Теперь интригу раскрыли – судьей станет музыкальный продюсер Иван Клименко.

Читайте также Продюсер "Голоса страны" Завадюк признался, как его сменил каминг-аут: Могу говорить о бойфренде

Третий судья "Голоса" – Иван Клименко

Иван Клименко – украинский музыкальный продюсер, автор многих хитов, соучредитель лейбла ENKO. Его личность раскрылась во время эфира утреннего шоу. Он выразил благодарность за возможность поучаствовать в проекте, ведь является продюсером многих выходцев "Голоса".

Ответственность чувствую, потому что всегда я был таким футбольным тренером, который за кулисами и не играет на поле. А теперь придется выйти на поле и немного поиграть. Но мне очень интересно дать толчок украинской музыке,

– поделился звездный тренер.

"Я буду реализовывать свой подход, свое видение, у меня есть много собственных методологий, как помогать артистам. Моя основная сила - не наловить рыбы для участника, а научить его ловить рыбу. Ищу новых, молодых украинских художников. Для меня главное, чтобы в Их музыке были проявления украинца. Ищу украинскую самобытность в музыкантах – мелодиях, образах, текстах".

Что известно об Иване Клименко 35-летний Иван Клименко родился в Киеве, он женат. Продюсер сотрудничает с украинскими звездами около 15 лет и имеет коллекцию музыкальных инструментов. Иван Клименко работал с такими звездами как Kalush Orchestra, Джамала, Alyona Alyona, Jerry Heil, Kola, Skofka, Kozak Siromaha. Он является автором украиноязычных треков Нади Дорофеевой, песни Kalush Orchestra Stefania, Skofka – "Чути гімн", KALUSH – "Зорі". Именно Клименко придумал персонажа КилимМена, который должен был добавить айдентики украинского в группу Kalush Orchestra.

"Голос країни" 13 сезон: что известно