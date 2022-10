"Голос страны-12": жительница Мариуполя поразила признаниями о жизни семьи в оккупации

Юлия Курченкова, пришедшая попробовать силы на "Голосе страны-12", выполнила еще одну важную миссию. Она рассказала об ужасах, которые испытала ее семья в Мариуполе.

Вокальный проект "Голос країни" собрал голосистых мужчин и женщин из разных уголков страны. Так свои умения пришла показать жительница Мариуполя.

Жительница Мариуполя о жизни в городе

Как рассказала Юлия Курченкова, ей удалось не встречать полномасштабное вторжение в Мариуполе. Однако там остались ее близкие и родные – с ними удалось выйти на связь только в марте.

Когда все началось, я не была на территории города. Но мои близкие знакомые, друзья детства, мои родители жили в том ужасе почти месяц. Не было связи, я не знала, живы ли они вообще. Лишь в конце марта позвонили по телефону мои родители и сказали, что они смогли вырваться с оккупированной территории,

– поделилась Юлия.

"То, что они рассказывали… Я даже не представляю, какой ужас они пережили. Они собирали снег в начале марта, чтобы была вода, находились в подвалах, когда было минус 10. Некоторые люди пытались найти еду или воду и уже не возвращались в подвал. Оккупанты столь жестоко вели себя, столь жестоко обстреливали город. Почти все разрушено – все мои воспоминания, все мои улицы любимы, мой музыкальный колледж, где я училась петь", – призналась певица.

Юлия Курченкова на "Голосе країни": смотрите видео

Еще до войны Юлия Курченкова стремилась попасть в большое вокальное шоу. Перед звездными тренерами она спела All the Man That I Need. Единственное место в команде на тот момент оставалось у Святослава Вакарчука. Впрочем, лидер "Океана Эльзы" не развернул кресло, потому что не почувствовал, что это именно та певица, которая ему нужна.

