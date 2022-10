"Голос країни-12": жителька Маріуполя вразила зізнаннями про життя сім'ї в окупації

Юлія Курченкова, яка прийшла спробувати сили на "Голосі країни-12", виконала ще одну важливу місію. Вона розповіла про жахи, які пережила її родина в Маріуполі.

Вокальний проєкт "Голос країни" зібрав голосистих чоловіків та жінок з різних куточків країни. Так свої вміння прийшла показати жителька Маріуполя.

Жителька Маріуполя про життя в місті

Як розповіла Юлія Курченкова, їй пощастило не зустрічати повномасштабне вторгнення в Маріуполі. Однак там залишилися її близькі та рідні – з ними дівчині вдалося вийти на зв'язок лише в березні.

Коли все почалося, я не перебувала на території міста. Але мої близькі знайомі, друзі дитинства, мої батьки жили в тому жахітті майже місяць. Не було зв'язку, я не знала, живі вони взагалі. Лише наприкінці березня зателефонували мої батьки й сказали, що вони змогли вирватися з окупованої території,

– поділилась Юлія.

"Те, що вони розповідали… Я навіть не уявляю, який жах вони пережили. Вони збирали сніг на початку березня, щоб була вода, перебували у підвалах, коли було мінус 10. Деякі люди намагалися знайти їжу або воду і вже не поверталися до підвалу. Окупанти настільки жорстоко поводилися, настільки жорстоко обстрілювали місто. Майже все зруйновано – всі мої спогади, всі мої вулиці улюблені, мій музичний коледж, де я навчалася співати", – зізналась співачка.

Юлія Курченкова на "Голосі країни": дивіться відео

Ще до великої війни Юлія Курченкова прагнула потрапити у велике вокальне шоу. Перед зірковими тренерами вона заспівала All the Man That I Need. Єдине місце в команді на той момент залишалося у Святослава Вакарчука. Втім, лідер "Океану Ельзи" не розвернув крісло, бо не відчув, що це саме та співачка, яка йому потрібна.

