17-летняя Анастасия Паламар чудом проскочила в проект "Голос країни" 12 сезон. Девушка прибыла на шоу из Энергодара, ныне оккупированного российскими захватчиками.

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Участница "Голоса" о жизни в Энергодаре

Анастасия Паламар осталась в городе Энергодар, несмотря на оккупацию. Она рассказала, что быть в городе – каждый день просыпаться со страшными мыслями и переживать страшные события.

Сейчас я нахожусь в городе Энергодар, Запорожская область. Я вижу, как город умирает. Каждый день я думаю, что этот день может стать последним. Каждый день мы слышим взрывы и понимаем, что это происходит на атомной электростанции. Мне очень страшно за моих родителей особенно. Это очень страшно,

– поделилась девушка.

Анастасия Паламар в "Голосе країни": смотрите видео онлайн

Как для Насти изменили правила

В завершении "слепых прослушиваний" Анастасия исполнила песню Потапа и Насти Каменских "Почему". К ней развернулись только те тренеры, у которых уже были набраны команды - рэпера и певицы Дорофеевой. Звезды настолько не хотели отпускать девушку, что решили изменить правила.

Оля Полякова и Святослав Вакарчук согласились на уговоры коллег. Анастасия решила пойти в команду Потапа, исполнив его песню. Таким образом у рэпера на одного участника больше, чем нужно. Вероятно, на этапе "батлов" Паламарь станет не с одним участником, а в трио.