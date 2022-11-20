"Пташка" Екатерина Полищук спела в суперфинале "Голоса страны": проникновенное видео

В суперфинале 12 сезона "Голоса страны", кроме участников, выступили приглашенные гости – новое поколение украинских музыкантов и герои нового времени. Среди них защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, которую знают по позывному "Пташка".

В суперфинале "Голоса страны" "Пташка" Екатерина Полищук исполнила украинскую колыбельную "Спи, маленький казачок". Она посвятила ее ребятам, все еще находящимся в русском плену, и призвала к их освобождению. Очевидно, на выступление в вокальном шоу парамедикиня согласилась только потому, что возвращение всех пленных – это самая большая ее цель и самая большая обязанность.

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"Пташка" Екатерина Полищук спела на "Голоса страны"

Я хочу поблагодарить всех, кто борется, всех, кто держится, всех, кто поет. Мы должны быть сильны, как несгибаемая "Азовсталь". Свободу защитникам "Азовстали", свободу защитникам Украины,

– заявила Екатерина Полищук после выступления в прямом эфире.

Голос страны 12 сезон 12 выпуск: смотрите онлайн – выступление "Пташки" Екатерины Полищук

Напомним, в октябре продюсер Владимир Завадюк пригласил "Пташку" выступить на "Голосе страны". "Для нас, команды Big Brave Events, и для меня огромная честь пригласить тебя, "Пташка", выступить в главном вокальном проекте нашей страны. Ведь "Голос" вдохновляет, ведь песня – наша ДНК, ведь мы поем для того, чтобы дальше жить и бороться", – обращался он к Екатерине Полищук.

В тот момент парамедикиня проходила реабилитацию после российского плена, из которого вернулась 21 сентября вместе с командирами "Азовстали" и еще более 200 военными. Так что прямого ответа Завадюку не дала, но и не отказалась.

Я думаю, это нужно будет смотреть по моему состоянию и по моему месту пребывания. В первую очередь для меня это возвращение ребят, поэтому будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я буду петь,

– говорила Екатерина Полищук в октябре.

Кстати, незадолго после этого "Пташка" спела гимн Украины перед матчем Шахтер - Динамо на "Арене Львов". Это была ее первая песня "после ада на свободной земле".