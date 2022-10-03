Ярослав родом из города Копиченцы Тернопольской области. Он мечтал выступать на большой сцене, обучался на факультете драматического театра и кино. Но жизнь сложилась по-другому. В 2014 году началась война и мужчина встал на защиту родной земли.

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Киборг Ярослав Гавянец вернулся на фронт

В 2015 году Ярослав был одним из тех киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт. Воин попал в плен к русским наемникам и на себе почувствовал все то, что сейчас переживают тысячи украинских военнопленных.

Взорвали терминал, был большой взрыв. Ребята провалились вниз и сверху их накрыло тремя этажами. Тогда из 60 человек нас осталось 16. После подрыва не осталось ни боеприпасов, ничего. На следующий день мы попали в плен. Нас повели на расстрел, поставили всех головой к стене. Они выстрелили над головой, а затем забежала рота бойцов. Они "отрывались" на нас как хотели,

– вспоминал раньше Ярослав.

Когда отец Гавянца увидел, что сын в плену, обратился к оккупантам и предложил им себя вместо сына. Со временем мужчине выдвинули условие – приехать с журналистами трех украинских телеканалов, чтобы это увидели в Украине. Тогда Ярослава отпустили. С тех пор прошло 5 лет, но защитник до сих пор не оправился от того, что пришлось пережить.

Ярослав не перестал мечтать о большой сцене. Он хотел хоть немного побыть там, где был бы, если бы не война. Именно для этого пришел на "Голос країни". Тогда еще не знал, что совсем скоро начнется полномасштабное вторжение и снова придется сменить микрофон на оружие.