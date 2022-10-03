Ярослав родом з міста Копиченці, що на Тернопільщині. Він мріяв виступати на великій сцені, навчався на факультеті драматичного театру та кіно. Але життя склалося інакше. У 2014 році почалася війна і чоловік став на захист рідної землі.

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Кіборг Ярослав Гав'янець повернувся на фронт

У 2015 році Ярослав був одним з тих кіборгів, які захищали Донецький аеропорт. Воїн потрапив у полон до російських найманців і на собі відчув все те, що зараз переживають тисячі українських військовополонених.

Підірвали термінал, був великий вибух. Хлопці провалилися вниз і зверху їх накрило трьома поверхами. Тоді з 60 людей нас залишилося 16. Після підриву не залишилося ні боєприпасів, нічого. Наступного дня ми потрапили в полон. Нас повели на розстріл, поставили всіх головою до стіни. Вони вистрілили над головою, а потім забігла рота бійців. Вони "відривалися" на нас як хотіли,

– пригадував раніше Ярослав.

Коли батько Гав'янця побачив, що син у полоні, то звернувся до окупантів і запропонував їм себе замість сина. Згодом чоловікові висунули умову – приїхати з журналістами трьох українських телеканалів, щоб це побачили в Україні. Тоді Ярослава відпустили. З того часу пройшло 5 років, але захисник досі не оговтався від того, що довелося пережити.

Ярослав не перестав мріяти про велику сцену. Він хотів хоча б трішки побути там, де був би, якби не війна. Саме для цього прийшов на "Голос країни". Тоді ще не знав, що зовсім скоро почнеться повномасштабне вторгнення і знову доведеться змінити мікрофон на зброю.