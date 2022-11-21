"Полное разочарование": как сеть реагирует на выбор победителя "Голоса страны-12"

21 ноября 2022 , 10:34
Читати новину українською

Источник:

"Голос страны"

20 ноября состоялся суперфинал "Голоса страны-12". Победительницей стала участница команды "Второй шанс" – Мария Квитка. Однако в сети возмущаются из-за такого результата финала.

Из 12 вокалистов в суперфинале оказались четверо участников. Каждую команду представлял тот вокалист, который на первом этапе получил наибольшее количество голосов от звездных тренеров и зрителей.

Не пропустите Голос страны 12 сезон 12 выпуск: нашумевший суперфинал по метро и эмоциональный выбор победителя

  • Давид Маскиса – команда Нади Дорофеевой
  • Василий Палюх – команда Потапа
  • Мария Квитка – команда "Второй шанс"
  • Сергей Соловьев – команда Оли Поляковой

Среди этих четырех вокалистов только зрители выбирали того, кто станет победителем в 12-м сезоне. Согласно результатам голосования победила Мария Квитка.

Почему зрители недовольны таким результатом

Однако в комментариях под сообщением о победительнице большинство зрителей выражают свое недовольство. Многие отмечают, что Мария Квитка победила, потому что была участницей команды "Второй шанс", а Андрей Мацола – меценат, о котором очень много говорили во время всех эфиров.

Также вызывает возмущение тоже, что среди суперфиналистов был военный Давид Маскиса, который защищает Украину на фронте, но не получил звание "Голоса страны".

  • "Ну конечно, это же команда Андрея Мацоли. Не просто так о нем говорили весь сезон".
  • "Ужас. Полное разочарование. Не поддержать военного и не сделать его "Голосом страны" в такое время – стыд".
  • "Это просто ужас! Что с нашими шоу не так? В начале эфира "слили" всех сильных просто подбором песен. Из 4-ки суперфиналистов победитель однозначно Сергей Соловьев".
  • "Были более мощные выступления".
  • "По-моему, она была самой плохой из всех суперфиналистов".
  • "Даже из комментариев видно, что у Марии 4 место, а она выиграет".
  • "Худшее выступление в суперфинале".
  • "Кто выиграл? Участница команды Андрея Мацолы".
  • "Те, кто действительно пел хорошо и душой, – выбыли. Где справедливость?"

Также обращают внимание на то, что Мария плохо спела "Червону руту", которую в конце эфира исполняли все участники и звездные тренеры.

  • "Просто очень странно, что победительница не попадала в ноты песни "Червона рута".
  • "Червона рута" разочаровала".
  • "Извините, а что это было во время песни "Червона рута"?"

"Червона рута" на "Голосе страны-12": смотрите видео онлайн

Но поклонники Квитки не оставляют ее саму и поддерживают, защищают.

  • "Какие-то обиженные дамы в комментариях. Победила та, которая разорвала всех".
  • "Марийка, я очень тобой горжусь и болею за тебя! Я знаю, какая ты талантливая и сколько ты делаешь для развития украинской культуры! Ты невероятная – это самое малое, что можно сказать! Сил тебе и вдохновение! Ты особенная".

 

Автор: Христина Кобак