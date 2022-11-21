Гвен Стефани, Джон Ледженд и другие: мировые звезды поддержали украинцев на "Голосе страны"

Вчера состоялся заключительный прямой эфир "Голоса страны". В выпуске появились знаменитые звезды вокального шоу из разных стран: они обратились к украинцам.

20 ноября состоялся 12 выпуск "Голоса страны", в котором избрали победителя. Суперфинал, состоявшийся в метро во время войны, поразил судей вокального шоу других стран. Потому они подготовили сюрприз для участников.

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Мировые звезды "Голоса страны" поддержали украинцев

В прямом эфире вокального проекта показали команду звездных тренеров The Voice США – Гвен Стефани, Камилу Кабельо, Джона Ледженда, Блейка Шелтона и ведущего Карсона Дейли. Они трогательно обратились к украинцам.

От семьи "Голоса" здесь, в США – семьи "Голоса в Украине". Хотим пожелать вам удачи в финале сезона. Мы поддерживаем вас, наши сердца с вами,

– сказал ведущий.

"Вы в наших мыслях в эти трудные времена. И мы поражены тем, что несмотря ни на что – вы продолжаете творить музыку. Берегите себя!" – поддержали украинцев жюри Норвегии.

Кроме того, со словами поддержки обратилось множество других звезд "Голоса страны" в разных странах – это Польша, Литва, Уругвай, Нидерланды, Болгария.

Мировые звезды "Голоса" поддержали Украину: смотрите видео

Что известно о 12 эфире "Голоса страны"