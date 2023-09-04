Пела с Павликом и Поляковой: судьи "Голосу країни" стоя аплодировали известной бэк-вокалистке

Известная бэквокалистка Дарья Минеева выступила на "Голосі країни" и прошла этап слепых прослушиваний. После ее исполнения тренеры шоу аплодировали ей стоя.

Беквокалистка Дарья Минеева появилась на сцене шоу "Голос країни". Она работала со многими украинскими артистами, пока не началось полномасштабное вторжение. Тогда Дарья переехала в Вену.

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Дарья Минеева покорила тренеров "Голоса"

Певица призналась, что хочет вернуться к тому образу жизни, который у нее был раньше. Она подчеркнула, что бэк-вокал – прекрасный опыт и возможности.

Я хочу вспомнить, кто я. Из-за войны я совсем перестала быть концертирующей артисткой, как это было всегда, всю жизнь – почти 20 лет. Я пела на бэк-вокале у многих звезд: Maneken, KADNAY, Виктор Павлик, Злата Огневич, Гайтана, O. Torvald, Оля Полякова. Это офигенный опыт,

– призналась Дарья Минеева.

"До этого мой концертный график был таким, что у меня на неделю обычно было три – четыре концерта, сейчас осталось только преподавание. У меня ощущение, что я проживаю как бы лимитированную версию своей жизни потому, что я не на сцене".

Дарья Минеева на сцене вокального шоу спела трек Майли Сайрус – Flowers. Ее исполнение заставило всех тренеров обернуться и аплодировать стоя. Вокалистка выбрала команду Юлии Саниной.

Это одна из лучших вокалисток, которых я знаю в Украине. Это педагог, она сотрудничала, наверное, со всеми артистами шоу-бизнеса,

– высказалась о Дарье Юлия Санина.

Дарья Минеева – Flowers: смотрите видео онлайн

Чье еще выступление поразило тренеров "Голоса"

В "Голосе страны" также принял участие украинский военный Юрий Городецкий. Он командир взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Юрий Городецкий поразил судей исполнением песни "Києве мій" Дмитрия Гнатюка. Его в свою команду захотели избрать Надя Дорофеева и Иван Клименко. Защитник выбрал команду Дорофеевой.