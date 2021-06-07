"Готовьтесь шуметь на полную": Go_A выступит на фестивале Atlas Weekend 2021

Украинская этнофолк-группа Go_A после Евровидения смогла удивить не только всю Украину, а и мир, поэтому организаторы Atlas Weekend пригласили их на фестиваль. Коллектив выйдет на сцену в заключительный день события – 11 июля.
О выступлении знаменитой украинской группы Go_A, которые заняли 5 место на Евровидении-2021, стало известно 7 июня. Фанаты уже пребывают в сладком предвкушении "рейва".
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Слышали, как вся Европа поет украинские веснянки? А о том, что песня украинской группы впервые заняла первое место в мировом чарте Spotify и попала в чарт Billboard? Это все мощная энергетика электро-фолка от Go_A! И мы почувствуем ее на себе уже 11 июля,
– говорится в анонсе организаторов.
Интересно Go_A впервые после Евровидения выступили в Киеве
Фанаты уже ждут яркий финал Atlas Weekend:
- "Ураааааа, я так ждала этот анонс!";
- "Сею сею сею сею конопелечки...";
- "Кайф!";
- "Ура!";
- "Да-да!";
- "Вот так анонс! Обожаю! Они невероятно классные! Концерт в Киеве был энергетической бомбой!";
- "Самый желанный анонс";
- "Вот это замечательный анонс, а не всякие Меладзе и так далее";
- "Надеюсь, что и Måneskin заглянут".
Что известно о музыкальных успехах Go_A
Согласно результатам конкурса Евровидения, группа заняла 5 место на конкурсе, а вот по итогам всего зрительского голосования, то они получили второе место после итальянской группы Måneskin.
Сами итальянцы на пресс-конференции после победы признавались, что украинская группа на конкурсе стал их любимой.
Солистка коллектива Екатерина Павленко призналась, что они планируют коллаборацию с итальянской группой.
Через неделю финала Евровидения песня SHUM, которую исполнили Go_A, впервые в истории Украины дебютировала в еженедельном глобальном чарте Billboard 200. Также коллектив занимал первые строчки чартов Spotify и iTunes в десятках стран мира.