Билеты раскупили за день, – Go_A дважды собрали аншлаг в Финляндии
Источник:инстаграмм Go_A
Украинская группа Go_A получила популярность в мире после выступления на Евровидении-2021. Теперь гастролирует по миру. На днях коллектив выступил в Финляндии.
Украинские звезды продолжают гастролировать по миру и рассказывать о войне, которая ежедневно забирает жизни невинных людей. Мир демонстрирует свою поддержку приходя на концерты наших артистов.
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Go_A выступили в Финляндии
Группа Go_A, покорившая мир на Евровидении-2021, сейчас находится в мировом турне. Артисты отыграли три концерта, на двух из которых собрали аншлаги. Коллектив сообщил, что билеты на первый сольный концерт в Хельсинки были раскуплены за один день. Тогда музыканты даже не успели анонсировать, что приезжают.
Чтобы вместить больше людей коллектив изменил локацию выступления, однако это не очень помогло. Дополнительные билеты раскупили через несколько часов. Тогда Go_A добавил еще один концерт в гастрольный график, чтобы все, кто хотел встретиться в Финляндии, имели такую возможность. Но в сутки в кассе не осталось ни одного билета и на новую дату. Есть даже фанаты, которые приходили на три концерта подряд.
Финляндия! Такая поддержка – это нечто невероятное. Спасибо, что вы с нами! Мы скоро вернемся!
– подчеркнули музыканты.
На сцене Go_A развернули большой сине-желтый флаг и вместе со зрителями в зале выкрикнули "Слава Украине! Героям Слава!". В руках у фанатов коллектива тоже были украинские флаги. Это очень ценно и приятно, потому что такие ролики показывают, что мы не сами, с нами весь мир.Обратите внимание! Недавно мы общались с солисткой Go_A Екатериной Павленко. Среди концертов за границей Катя нашла время для разговора, результат которого можете прочитать по ссылке.