Зажигаем лето: гид по главным музыкальным фестивалям Украины, которые состоятся летом 2021

Летом нас преследует жажда приключений и веселья, так почему бы действительно не сделать это время года ярче и полным невероятных впечатлений. Тем более, если для этого есть столько возможностей! Можно выбрать спокойный и взвешенный отдых, а можно оторваться на полную, отведав атмосферу драйвовых музыкальных фестивалей.

В прошлом году все поклонники музыкальных фестивалей были вынуждены пропустить любимые мероприятия из-за карантина и опасность распространения вируса COVID-19. Организаторы событий также пострадали, так как должны были или отменить фестивали, или перенести их на следующий год. Сейчас, когда ситуация с коронавирусом в Украине немного улучшилась и фанаты, и руководство музыкальных мероприятий, с нетерпением ждут первых нот песен, которые наконец прозвучат на ярких сценах фестивалей.

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Leopolis Jazz Fest

Уже вот-вот во Львове состоится один из лучших джазовых фестивалей Европы – Leopolis Jazz Fest. Событие стартует с 24 июня и продлится до 28 июня включительно. Это первое грандиозное мероприятие с начала карантина, поэтому организаторы хотят показать хороший пример того, как можно и нужно адаптироваться культурной индустрии во время пандемии. Известно, что попасть на концерт можно лишь сделав ПЦР-тест и получив отрицательный результат. Тест будет бесплатным для людей, которые являются обладателями билетов, им нужно только зарегистрироваться на сайте и заблаговременно прийти на мероприятие.



Фестиваль Leopolis Jazz Fest / Фото Leopolis Jazz Fest

Традиционно, гостей ждет три локации, где они смогут насладиться джазовой музыкой: главная сцена им. Эдди Рознера, которая является платной и две бесплатные – сцена на Площади Рынок и сцена возле Дворца Потоцких. К слову, ПЦР-тест для входа в главную сцену будет платным для посетителей.

К слову Лето в ритме джаза: афиша фестиваля Leopolis Jazz Fest

Atlas Weekend

Знаменитый фестиваль музыки Atlas Weekend тоже скоро откроет свои двери для почитателей музыки. Мероприятие начнется с 5 июля и продлится по 11 июля. Хоть организаторы Atlas Weekend и решили перенести его на 2022 год из-за опасности распространения вируса, в 2021 году событие все же проведут, но в другом формате. Альтернативный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition пройдет без участия зарубежных артистов.



Atlas Weekend фестиваль / Фото ВДНХ

Сцену фестиваля будут зажигать много талантливых украинских коллективов и исполнителей, к примеру, выступят нынешние участники Евровидения-2021 – группа Go_A, певицы Тина Кароль и Jamala. Также, организаторы пригласили выступать и Валерия Меладзе, чем вызвали большое возмущение в сети.

Красивый город

Тернополь с распростертыми объятиями будет встречать всех желающих попасть на фестиваль "Файне місто". Событие, которое проведут на территории тернопольского ипподрома, запланировали с 28 июля по 1 августа. Участие в мероприятии примут как известные украинские артисты, так и зарубежные певцы. У фестиваля будет три сцены – темная, светлая и главная. Подробнее с программой можно познакомиться здесь.



"Файне місто" фестиваль / Фото сайт "Файного міста"

На территории концерта будет расположен палаточный городок, также здесь будет курсировать фестивальный автобус, который будет ездить от железнодорожного вокзала до ипподрома. Организаторы заранее просят гостей не забывать на мероприятие защитные маски и отмечают, что в случае чего на событии круглосуточно будут работать медики.

Respublika Fest

С 27 по 29 августа в старинном замке Каменца-Подольского будут звучать ритмичные мелодии фестиваля Respublika Fest. За 10 лет существования, фестиваль Respublika Fest превратился из локального мероприятия в международное событие, которое ежегодно собирает от 10 тысяч посетителей из разных уголков Украины. К слову, фестиваль действует под эгидой украинского культурного фонда.



Respublika Fest / Фото с сайта фестиваля

Zaxidfest

Фестиваль Zaxidfest ждет фанатов с 27 по 29 августа. Мероприятие будет располагаться в селе Родатичи, что во Львовской области. Роскошная природа, драйвовая атмосфера и энергичная музыка могут подарить вам лучшие воспоминания лета. Руководство фестиваля оповестило, что на его территории будут действовать карантинные ограничения. Также для удобства гостей здесь обустроят палаточный городок и трансфер.



Zaxidfest / Фото с сайта фестиваля

Дополним, что из-за опасности заражения коронавирусом были отменены выступления всех зарубежных музыкантов. Поэтому, публику фестиваля будут радовать только украинские исполнители.