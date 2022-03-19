Гитлер собрал свою секту, – Алан Бадоев прошелся по артистам, которые пели за Путина на Лужниках

В пятницу, 18 марта, Россия праздновала 8-ю годовщину циничной оккупации Крыма. На стадионе "Лужники" в Москве под военные лозунги пели Полина Гагарина, Тимати, Олег Газманов, Николай Басков и другие. Именитый клипмейкер Алан Бадоев заявил, что у всех путинских фанатиков нет будущего.

Кроме так называемых артистов на митинге-концерте засветились директор телеканала "ТНТ" Тина Канделаки, певица Наталья Подольская, ведущий Дмитрий Губерниев. По всем поддерживающим кровопролитие в Украине жестко "прошёлся" Алан Бадоев.

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Алан Бадоев о митинге-концерте на "Лужниках"

Тысячи потерянных душ. Гребаная орда, современный Гитлер собрал свою секту. Вот те, кто песни пел на сектантском игрище нацизма в России. Собственно говоря, давно забытые имена, у которых нет возможностей нигде, кроме Кремля,

– резко заявил Алан Бадоев.

Больше всего от режиссера досталось Полине Гагариной, которой он снимал клипы. На пропагандистском митинге-концерте она спела хит Виктора Цоя "Кукушка", который при жизни был известен своей антивоенной позицией.

"Пойду напьюсь за душу Полины. Так ничтожно использовать талант. Отныне твой голос равен пулям и бомбам, которые прилетели на головы украинцев", – написал клипмейкер.

Алан Бадоев о митинге-концерте на "Лужниках" в Москве: фото из инстаграм-сторис

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Напомним, еще раньше Алан Бадоев побил горшки с фанатом Путина Тимати. После того как рэпер "наехал" на его подопечного Макса Барских, он пригласил его в Украину, пройтись по выжженным российской армией городам и посмотреть в глаза людей.