Горькие взрослые слезы 7-летнего – Маша Ефросинина о том, как ее сын реагирует на войну

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о своем настроении на третью неделю войны. Она поделилась, как трагические события переживает ее сын.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина снова обратилась к поклонникам. Она поддержала украинок и рассказала о настроениях в семье.

К слову Международные медиа привезли свои студии в Украину, – Маша Ефросинина выступила в эфире CNN

Маша Ефросинина о сыне

Звезда призналась, что ежедневно вынуждена объяснять сыну, что такое война. Ибо он ежедневно задает вопрос о том, что происходит.

"Вот каждый день он спрашивает меня, что такое война? Почему? Почему русские на нас напали? Объясни, я не понимаю. Почему они нас убивают? И вчера, когда случайно в новостях он услышал – а он любит включать новости сам, когда я не вижу, когда я отвлекаюсь на телефон - а я ужасно запрещаю. И он увидел, как российский танк проехался по машине, в которой сидели люди с ребенком и раздавил их в котлету", – рассказала ведущая.

Я выбежала из ванной на невероятный плач моего сына. Он так плакал, что я впервые видела такие горькие взрослые слезы 7-летнего мальчика,

– добавила она.



Маша Ефросинина с сыном / Фото из инстаграма звезды

Что позволяет Ефросининой держаться

Телеведущая поделилась, что уже выплакала все слезы, и не знает, как отвечать на вопрос "как ты?". Но, посещая беженок, она поднимает свое настроение и боевой дух.

Я увидела вас в таком большом количестве, что сегодня хочу сказать: все, с кем я встретилась за это время, все, кто мне написал, все переполнены 100-процентной верой в то, что наши мужчины и женщины нас защитят,

– сказала Маша Ефросинина.

, находясь во Львове, Маша Ефросинина посещает беженок . Звезда рассказывала, что каждая женщина уверена в победе Украины. Даже, несмотря на то, что некоторые остались без домов.

"Мне удалось увидеть много улыбок. В несколько приютов я приехала для переселенцев. В основном это, конечно, женщины с детьми. И я приехала, такая – сейчас как скажу что-то вдохновляющее, как заряжу, как я умею. А в самой сопле текут со слезами. Сижу рыдаю. А девушки – у одной под грудью малыш лежит, у другой спит, только накормленный... А они меня обнимают и успокаивают. Сами приехали из Днепра, с младенцами, еле выбрались. А меня успокаивают. Говорят: все будет хорошо, вот увидите, вот увидите. И таких женщин сотни", – рассказала знаменитость.

Маша Ефросинина поддержала украинок: