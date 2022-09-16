Бедняков показал, как в центре оккупированного Мариуполя поют гимн Украины: видео до мурашек

Телеведущий Андрей Бедняков ни на миг не забывает о родном Мариуполе, который россия оккупировала в мае. Там всячески пытаются внедрить "русский мир", но народ не сломить. На днях в центре города пели гимн Украины.

На днях поздно вечером в Мариуполе, где скончалась мама Андрея Беднякова, звучал гимн Украины. Это, несмотря на то, что город почти четыре месяца живет в полной российской оккупации.

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Как в оккупированном Мариуполе пели гимн Украины

Из видео видно, что гимн Украины раздавался в центре Мариуполя – на площади Свободы, где уцелели голуби мира. "Ще не вмерла України" отважные горожане пели хором, и звучала эта государственная песня как крик души.

Мариуполь – это Украина. Мариуполь. Центр города. Гимн. скабеева не покажет,

– подписал Андрей Бедняков.

Как на гимн Украины в Мариуполе реагируют в сети

Фоловеры Андрея Беднякова восхищены смелостью мариупольцев, решившихся спеть "Ще не вмерла України", несмотря на российскую оккупацию: