Бедняков показал, как в центре оккупированного Мариуполя поют гимн Украины: видео до мурашек
Источник:инстаграм Андрея Беднякова
Телеведущий Андрей Бедняков ни на миг не забывает о родном Мариуполе, который россия оккупировала в мае. Там всячески пытаются внедрить "русский мир", но народ не сломить. На днях в центре города пели гимн Украины.
На днях поздно вечером в Мариуполе, где скончалась мама Андрея Беднякова, звучал гимн Украины. Это, несмотря на то, что город почти четыре месяца живет в полной российской оккупации.
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Как в оккупированном Мариуполе пели гимн Украины
Из видео видно, что гимн Украины раздавался в центре Мариуполя – на площади Свободы, где уцелели голуби мира. "Ще не вмерла України" отважные горожане пели хором, и звучала эта государственная песня как крик души.
Мариуполь – это Украина. Мариуполь. Центр города. Гимн. скабеева не покажет,
– подписал Андрей Бедняков.
Как на гимн Украины в Мариуполе реагируют в сети
Фоловеры Андрея Беднякова восхищены смелостью мариупольцев, решившихся спеть "Ще не вмерла України", несмотря на российскую оккупацию:
- "Свои люди на своей земле";
- "Мариуполь – это Украина. И не иначе";
- "Боже, до слез. Столько потерять, столько пережить и иметь такой несокрушимый дух! Мариупольцы – вы невероятны";
- "Вы чудесные, мариупольцы. Держитесь там изо всех сил. Вы обязательно вернетесь домой";
- "Верю, что наши ВСУ скоро выгонят москалей и из нашего Мариуполя";
- "Наш несгибаемый город";
- "Смелые люди".