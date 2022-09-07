В апреле в Мариуполе скончалась мама Андрея Беднякова. Женщина несколько недель находилась в осаде россиян и впала в кому. Из-за российских оккупантов ведущий не смог попрощаться с самой родной.

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Сколько жертв среди мирных есть в Мариуполе

Мама Андрея стала одной из тех, чью жизнь унесла эта жестокая война. Улицы родного города Беднякова опустели. Теперь там нет возможности нормально жить. "Русский мир" в Мариуполе виден очень хорошо. По официальным данным, российские захватчики убили в Мариуполе около 87 тысяч человек. Это каждый пятый житель города. Андрей Бедняков сказал, что жертв может быть больше. К примеру, его матери в этом списке нет.

Мне рассказывали, что даже ездили по крематориям, где сжигали людей. Моей мамы, умершей во время войны, в этом списке нет. Поэтому жертв может быть еще больше. Таких людей много. Как считают эти списки, я не знаю. Там же еще было много сел рядом с Мариуполем,

– поделился Андрей.

Люди в разрушенном Мариуполе / Фото из инстаграмма Беднякова

Бедняков больно переживал оккупацию родного города, погибель матери. Россияне делают все для того, чтобы украинцы все больше их ненавидели. Есть те, кому удалось выбраться из блокады, а есть и те, кто до сих пор находится в оккупированном Мариуполе, где нет никаких коммуникаций. Однако даже несмотря на это остаются люди, которые до сих пор ждут прихода "русского мира".

Напомним, сотни защитников Мариуполя до сих пор находятся в российском плену. Почти 4 месяца они ждут обмена, однако он все никак не происходит. Родные защитников призывают мир не забывать пленных и вызволить их из российского ада. 29 июля в Оленовке произошел теракт, во время которого погибли наши военнопленные. Среди них были те, кого эвакуировали из "Азовстали". 6 сентября их родные собрали в Киеве на Софиевской площади, чтобы почтить память погибших героев. Таким образом, они также заявляют международному сообществу о необходимости как можно быстрее расследовать это преступление. Фоторепортаж 24 канала смотрите по ссылке.