Герой нашего времени, – одиозная Снежана Егорова расхвалила Путина за признание боевиков

Владимир Путин официально признал боевиков на Донбассе. У цивилизованного мира такое решение вызвало возмущение. А украинская телеведущая Снежана Егорова похвалила диктатора, назвав "героем нашего времени".

21 февраля оккупант принял циничное решение. Его в очередной раз поддержала скандальная Егорова и в телеграм-канале публично расхвалила.

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Егорова назвала Путина "героем нашего времени"

В телеграмм-канале Снежана Егорова порадовалась за жителей Донбасса, ведь, по ее словам, теперь на этой территории точно будет мир.

"Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я целый день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР"! Бог в помощь! Пусть будет мир на земле Донбасса!" – написала телеведущая.



Снежана Егорова о решении Путина / Скриншот телеграмм-канала ведущей

Но на этом Егорова не остановилась. Далее она еще больше опозорилась, назвав Путина "героем нашего времени":

"Историческое решение героя нашего времени! Мир Донбассу!"

"Без обманчивого пафоса, герой нашего времени!"



Снежана Єгорова назвала Путина героем / Скриншот телеграмм-канала ведущей

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Снежана Єгорова назвала Путина героем / Скриншот телеграмм-канала ведущей

Другие скандальные заявления Снежаны Егоровой

Летом 2020 года она цинично заявила, что украинские герои – "рагули и селюки". По мнению Егоровой, люди, отстаивающие независимость Украины, готовы умереть ради Родины "из-за высокой суицидальной готовности".

В 2021 году она осмеяла закон о государственном языке. Егорова посмеялась над шуткой о том, что украинский вроде бы нужен только тем, кто работает в сфере обслуживания.

В январе 2022 года телеведущая публично заявила, что поддерживает Владимира Путина. Несмотря на то, что дочь Егоровой страдает от обвинений в свой адрес из-за таких высказываний, хотя занимает проукраинскую позицию, Снежана продолжает заявлять о приязни к диктатору.

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