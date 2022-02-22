Герой нашего времени, – одиозная Снежана Егорова расхвалила Путина за признание боевиков
Источник:телеграмм Снежаны Егоровой
Владимир Путин официально признал боевиков на Донбассе. У цивилизованного мира такое решение вызвало возмущение. А украинская телеведущая Снежана Егорова похвалила диктатора, назвав "героем нашего времени".
21 февраля оккупант принял циничное решение. Его в очередной раз поддержала скандальная Егорова и в телеграм-канале публично расхвалила.
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Егорова назвала Путина "героем нашего времени"
В телеграмм-канале Снежана Егорова порадовалась за жителей Донбасса, ведь, по ее словам, теперь на этой территории точно будет мир.
"Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я целый день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР"! Бог в помощь! Пусть будет мир на земле Донбасса!" – написала телеведущая.
Снежана Егорова о решении Путина / Скриншот телеграмм-канала ведущей
Но на этом Егорова не остановилась. Далее она еще больше опозорилась, назвав Путина "героем нашего времени":
- "Историческое решение героя нашего времени! Мир Донбассу!"
- "Без обманчивого пафоса, герой нашего времени!"
Снежана Єгорова назвала Путина героем / Скриншот телеграмм-канала ведущей
Снежана Єгорова назвала Путина героем / Скриншот телеграмм-канала ведущей
Другие скандальные заявления Снежаны Егоровой
- Летом 2020 года она цинично заявила, что украинские герои – "рагули и селюки". По мнению Егоровой, люди, отстаивающие независимость Украины, готовы умереть ради Родины "из-за высокой суицидальной готовности".
- В 2021 году она осмеяла закон о государственном языке. Егорова посмеялась над шуткой о том, что украинский вроде бы нужен только тем, кто работает в сфере обслуживания.
- В январе 2022 года телеведущая публично заявила, что поддерживает Владимира Путина. Несмотря на то, что дочь Егоровой страдает от обвинений в свой адрес из-за таких высказываний, хотя занимает проукраинскую позицию, Снежана продолжает заявлять о приязни к диктатору.
Признание Путиным боевиков: главное
- Глава страны-оккупанта 21 февраля заявил, что признает боевиков на Донбассе. В этом же обращении он сделал лживые и маразматические заявления относительно Украины и ее истории.
- В указе о "легитимизации" Путин поручил ввести войска на Донбасс – якобы для мира.
- Международное сообщество мгновенно осудило это решение. Украина собрала СНБО, который перешел в режим работы 24/7.
- Сначала оккупанты цинично объясняли, что "признают" боевиков в тех "границах, которые сейчас фактически установлены". Теперь председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил о "признании в пределах соответствующих областей".