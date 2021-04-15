Главный герой американского "Холостяка" 29-летний Колтон Андервуд признался в гомосексуальности. Он запомнился публике как "нетронутый холостяк" и в конце концов объяснил, почему не мог завязать отношения с женщинами.

Бывший профессиональный футболист и участник "Холостяка" 2019 года совершил каминг-аут в эфире утреннего шоу Good Morning America. Он признался, что еще в 6-летнем возрасте "чувствовал себя другим" и был эмоциональнее, чем другие парни в его классе.

Читайте также Анна Богдан рассказала, как экс-супруг реагирует на ее участие в "Холостяке"

Еще до окончания средней школы он понял, что "парни и мужчины привлекают его больше", чем противоположный пол. Однако он годами стеснялся признаться себе в этом. Карантин помог ему быть честным с собой и открыться близким. Именно благодаря поддержке семьи и друзей он нашел в себе мужество объявить о гомосексуальности.

Я давно бежал от самого себя. Я долгое время ненавидел себя. Я гей. Я смирился с этим в начале этого года и обдумывал это. Следующий шаг – сообщить об этом людям,

– заявил участник "Холостяка".

Ранее он был убежден, что скорее покончит с собой, чем объявит, что гей. В Лос-Анджелесе был момент, когда он "не собирался просыпаться". Колтон даже подъезжал к краю скалы и был готов покончить жизнь самоубийством. "Холостяк" так убегал от себя, что никогда не имел "эмоциональной связи" с мужчинами.

"Я никогда не позволял себе этого. Я ищу кого-то, кто может подтолкнуть меня и бросить мне вызов на всех крупных дорогах", – поделился Колтон Андервуд.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7 — Good Morning America (@GMA) April 14, 2021

Интересно Иракли Макацария представил свою возлюбленную: что публикует в сети 19-летняя девушка

Знаменитость публично извинился перед участницами "Холостяка", которые боролись за его сердце, и Кэсси Рэндольф, с которой пытался построить отношения после проекта. Он признался, что влюбился в девушку по-настоящему, однако сожалеет, что причинил ей боль и эмоциональный стресс.

"Я хотел извиниться за то, как все закончилось. Я все испортил. Если честно, я любил ее за все, и мне трудно внятно объяснить свои эмоции, когда я был в отношениях с ней. Очевидно, внутри меня было противостояние", – подчеркнул 29-летний герой "Холостяка".

Отметим, пара, которая сложилась в финале реалити-шоу, драматически разорвала отношения через полтора года в мае 2020-го. Через несколько месяцев девушка подала судебный запрет на бывшего из-за преследования, который отозвала в ноябре.