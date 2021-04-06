Англо-малайзийский актер Генри Голдинг дождался рождения малыша. Хоть пола и имени ребенка мужчина не называет, но благодарит свою жену Лив Ло за ее силы.

34-летняя знаменитость из фильма Netflix "Счастливого Рождества" с Эмилией Кларк не смог сдержать эмоций после рождения его первенца. Радостное событие случилось 31 марта 2021 года в клинике, впрочем, пара сообщила об этом лишь 6 апреля.

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Эта женщина прямо здесь. Превзошла все, что я мог себе представить. Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя,

– написал Генри в сети.

Вероятно, он присутствовал на родах и видел, как появляется на свет его ребенок. Фанаты уже поспешили поздравить любимого актера с пополнением в семье:

"Ох, мое сердце! Люблю вас троих, мои родные";

"Привет!";

"Посылаем вам много любви!";

"Не могу дождаться, когда увижу малыша".

В своем инстаграмі ведущая Лив Ло также оставила несколько фотографий из больничной палаты и фото самого ребенка, отметив, что день рождения малыша полностью изменил ее жизнь.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Генри Голдинга и Лив Ло?

С тайваньской телеведущей и инструктором по йоге Генри встретился в новогоднюю ночь 2011 года. Он влюбился в нее и до 2015 года имел с ней отношения. В том году они обручились, а в следующем году поженились в Малайзии. Перед свадьбой актер совершил специальный обряд перехода в новую жизнь, путешествуя по джунглям Борнео.

В ноябре 2020 года женщина заявила, что ожидает появления ребенка вместе с любимым.