Англо-малайзійський актор Генрі Голдінг дочекався народження малюка. Хоч статі та імені дитини чоловік не називає, але дякує своїй дружині Лів Ло за її сили.

34-річна знаменитість із фільму Netflix "Щасливого Різдва" з Емілією Кларк не зміг стримати емоцій після народження його первістка. Радісна подія трапилась 31 березня 2021 року в клініці, втім, пара повідомила про це лише 6 квітня.

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Ця жінка прямо тут. Перевершила все, що я міг собі уявити. Твоя сила принесла нам найбільшу радість. Дякую, я люблю тебе,

– написав Генрі в мережі.

Ймовірно, він був присутній на пологах та бачив, як з'являється на світ його нащадок. Фанати вже поспішили привітати улюбленого актора з поповненням у сім'ї:

"Ох, моє серце! Люблю вас трьох, мої рідні";

"Вітання!";

"Надсилаємо вам багато любові!";

"Не можу дочекатись, коли побачу малюка".

У своєму інстаграмі ведуча Лів Ло також залишила кілька фотографій з лікарняної палати і фото самої дитини, зазначивши, що день народження малюка повністю змінив її життя.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Генрі Голдінга та Лів Ло?

З тайванською телеведучою та інструктором по йозі Генрі зустрівся у новорічну ніч 2011 року. Він закохався в неї і до 2015 року мав з нею стосунки. У тому році вони заручились, а наступного року одружились в Малайзії. Перед весіллям актор зробив спеціальний обряд переходу в нове життя, подорожуючи джунглями Борнео.

У листоподі 2020 року жінка заявила, що очікує на появу дитини разом з коханим.