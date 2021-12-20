Геннадий Витер перепутал выступления на новогоднем корпоративе: курьезная история

Украинский певец и музыкальный продюсер Геннадий Витер поделился, как однажды выступил не перед теми гостями, которые заказывали его выступление. Артист случайно перепутал залы.

Геннадий Витер, известный под псевдонимом GENA VITER, эксклюзивно для читателей 24 канала рассказал, как несколько лет назад с ним случилась курьезная история. Один из новогодних корпоративов он точно запомнит надолго.

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Геннадий Витер о новогоднем корпоративе

Несколько лет назад артист выступал в Харькове. Тогда вместе с командой его пригласили в большой развлекательный комплекс. Организаторы встретили их, все было хорошо. Однако, когда Геннадий вышел на сцену, начал выступать, то по лицам гостей в зале понял, что что-то не так.

Они не понимали, что я делаю на сцене. Исполнил одну песню, посмотрел на менеджера, который показывал, чтобы я уходил оттуда. Оказалось, что меня ждут в другом зале, а я был на чужой вечеринке,

– вспомнил GENA VITER.

В тот день в одном заведении были корпоративы сразу у нескольких крупных компаний и администратор не туда сориентировал артиста. Когда все выяснилось, Геннадий побежал в зал, где и должен был выступать.

И те, кто заказывал выступление GENA VITER, и те, кто получил "бонус", были счастливы. Мы с командой еще долго смеялись, мол, только со мной могло такое случиться,

– в шутку поделился ветер.