Блоггеры активно показывают свою жизнь подписчикам и не стесняются демонстрировать новые покупки. 24 Канал расскажет, как живут украинские инфлюэнсеры и сколько денег вкладывают в недвижимость.

К слову Волошин подарил своей жене Анне Тринчер машину за 70 тысяч долларов: реакция певицы

Юлия Верба

20-летняя блоггерша из Ивано-Франковска в 20 лет владеет тремя квартирами. Первую квартиру инстаграм-блогерша приобрела за 60 тысяч долларов, на ремонт ушло еще 50 – 60 тысяч долларов. Второе жилье обошлось ей дороже: в 75 тысяч долларов. Это трехкомнатная квартира в Ивано-Франковске, которую Юля приобрела, когда ее страницу заблокировали и "было скучно".

Недавно Юля Верба завершила ремонт еще в одной квартире. Интерьер комнат выполнен в классическом стиле: это панорамные окна, мебель в винтажном стиле, огромные хрустальные люстры, мраморный пол, зеркала с лепниной. Хотя девушка удовлетворена видом, в комментариях ее раскритиковали за "пшенку стайл" и добавили, что квартира напоминает дом Януковича.

Дима Варварук

Блоггер-миллионник стал миллионером в 22 года. В 2020 году он приобрел первую квартиру в Ивано-Франковске за 100 тысяч долларов и пригласил на новоселье всю семью.

В январе этого года "король хайпа" стал отцом. Он рассказывал в медиа, что с женой приобрел дом за 300 тысяч долларов. Сейчас там идет ремонт.



Дмитрий и Яна Варварук на фоне дома / Фото из инстаграма Димы Варварука

Саша Бо

Блогерша почти полностью оплатила дом (по ее словам, вложила 100 тысяч долларов), который приобрела еще в браке с Игорем Пустовитом – об этом она рассказывала в известном интервью с Машей Ефросининой. Неизвестно, чей дом остался после развода.

Весной 2022 года Саша Бо с нынешним мужем Платоном Тарнавским и детьми переехала в новую квартиру в Ивано-Франковске. Роскошная квартира составляет 120 квадратных метров и стоила 120 тысяч долларов. Большая сумма пошла на ремонт – возможно, еще больше, чем на дом.



Саша Бо / Фото из инстаграма Саши Бо

Даша Квиткова

В 2020 году Даша Квиткова и Никита Добрынин приобрели совместное здание за пределами Киева. Супруги не называли суммы, но признавались – на ремонт ушло столько денег, что можно было приобрести 2 квартиры в центре Киева.

После развода Даша Квиткова с сыном Львом решила уехать из дома – это решение было для нее сложным. Теперь блоггер живет в съемной квартире в Киеве.



Даша с сыном в доме / Фото из инстаграма Даши Цветочной

Таня Парфильева

Блогер и инфлюэнсер Таня Парфильева и ее муж Иван Кришталь начали ремонт дома в разгар войны – в июне 2022 года. Сейчас девушка беременна первенцем, вероятно, в новое жилье семья переедет после рождения ребенка.



Таня Парфильева на фоне дома / Фото из инстаграма Тани Парфильевой