Блогери активно показують своє життя підписникам та не соромляться демонструвати нові покупки. 24 Канал розповість, як живуть українські інфлюенсери та скільки грошей вкладають у нерухомість.

До слова Волошин подарував своїй дружині Анні Трінчер машину за 70 тисяч доларів: реакція співачки

Юлія Верба

20-річна блогерка з Івано-Франківська у 20 років володіє трьома помешканнями. Першу квартиру вона придбала за 60 тисяч доларів, на ремонт пішло ще 50 – 60 тисяч доларів. Друге помешкання обійшлося їй дорожче: у 75 тисяч доларів. Це трикімнатна квартира в Івано-Франківську, яку Юля придбала, коли її сторінку заблокували й "було нудно".

Нещодавно Юля Верба завершила ремонт у ще одній квартирі. Інтер'єр кімнат виконаний у класичному стилі: це панорамні вікна, меблі у вінтажному стилі, величезні кришталеві люстри, мармурова підлога, дзеркала з ліпниною. Хоч дівчина задоволена виглядом, у коментарях її розкритикували за "пшонку стайл" та додали, що квартира нагадує дім Януковича.

Діма Варварук

Блогер-мільйонник став мільйонером у 22 роки. У 2020 році він придбав першу квартиру в Івано-Франківську за 100 тисяч доларів й запросив на новосілля всю родину.

У січні цього року "король хайпу" став батьком. Він розповідав у медіа, що з дружиною придбав будинок за 300 тисяч доларів. Наразі там триває ремонт.



Дмитро та Яна Варварук на тлі дому / Фото з інстаграму Діми Варварука

Саша Бо

Блогерка майже повністю сплатила будинок (за її словами, вклала 100 тисяч доларів), який придбала ще у шлюбі з Ігорем Пустовітом – про це вона розповідала у відомому інтерв'ю з Машею Єфросиніною. Невідомо, чий залишився дім після розлучення.

Навесні 2022 Саша Бо з нинішнім чоловіком Платоном Тарнавським та дітьми переїхала у нову квартиру в Івано-Франківську. Розкішне помешкання складає 120 квадратних метрів та коштувало 120 тисяч доларів. Велика сума пішла на ремонт – можливо, ще більше, ніж на сам дім.



Саша Бо / Фото з інстаграму Саші Бо

Даша Квіткова

У 2020 році Даша Квіткова та Нікіта Добринін придбали спільний будинок за межами Києва. Подружжя не називало суми, але зізнавалось – на ремонт пішло стільки грошей, що можна було придбати 2 квартири у центрі Києва.

Після розлучення Даша Квіткова з сином Левом вирішила з'їхати з будинку – це рішення було для неї складним. Тепер блогерка живе в орендованій квартирі у Києві.



Даша з сином у будинку / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Таня Парфільєва

Блогерка та інфлюенсерка Таня Парфільєва і її чоловік Іван Кришталь розпочали ремонт будинку у розпал війни – у червні 2022 року. Зараз дівчина вагітна первістком, ймовірно, до нового помешкання сім'я переїде після народження дитини.



Таня Парфільєва на тлі дому / Фото з інстаграму Тані Парфільєвої