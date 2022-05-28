"Где все эти деньги": Оля Полякова ответила, почему у нее нет финансовой подушки на время войны

Оля Полякова рассказала, куда потратила все деньги до войны. Она призналась, что не имеет финансовой подушки из-за ремонта.

Украинская певица Оля Полякова неоднократно рассказывала о постоянных гастролях и работе над разными проектами. Несмотря на это, до начала полномасштабной войны она осталась без финансовой подушки.

Смотрите также Григорий Решетник рассказал, когда на экраны вернут "Холостяк-12"

Оля Полякова о потраченных деньгах

Исполнительница рассказала, что поклонники часто ее спрашивают: "А где все эти деньги, которые вы зарабатывали?". Звезда ответила, что потратила все на ремонт.

"А ты знаешь, я ведь не сделала ни одной копилки. У меня же было строительство. Я только поставила новые окна, представляете, да? Что такое сейчас в Киеве, который бомбят, поставить за безумные деньги новые окна. И я говорю своей домработницы: "Татьянка, придите, пожалуйста, заклейте изолентой". Она мне говорит: "Оля, вы представляете объем этого окна. Как вот эту витрину за сумасшедшие бабки заклеить?"" – поделилась Оля Полякова.

Конечно, это невозможно. Вкладывала в шоу, вложила в кино. Друзья, я фильм сняла. Мы только с Олегом Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой-крутой клип на песню "Длинные ноги", которая должна была выйти 8 Марта. И, конечно, она не вышла 8 марта, и вряд ли получится вообще,

– добавила она.

, у украинских артистов нет возможности зарабатывать во время войны. Да, они выступают на благотворительных концертах, однако все эти средства идут либо на нужды Вооруженных Сил, либо на гуманитарную помощь. Музыкантам оплачивают только дорогу и еду, а гонораров нет.

Оля Полякова отметила, что их довоенная жизнь значительно отличалась от той, которая есть у знаменитостей сейчас.

"Понятно, что у нас нет никаких помощников, у нас нет никаких водителей… Возможно, это сейчас, знаешь, говорить о том, что многие так жили, но мы так не жили. Мы много зарабатывали и создавали рабочие места. Многие работали", – вспомнила певица.