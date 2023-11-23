"Лисапетный батальон" приобрел популярность в Украине благодаря простым и народным песням, которые понятны каждому. Группа стала известной после одного популярного телешоу на украинском телевидении. Как сейчас живет и развивается коллектив – выяснял 24 Канал.

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О группе "Лисапетный батальон"

"Лисапетный батальон" как музыкальный коллектив возник благодаря объединению двух народных групп: эстрадно-фольклорного – "Забава" из Тернопольщины и любительского театра "Бабье лето" из Львовщины. Руководительницей группы стала Наталья Фалион, ранее работавшая в сельском доме культуры во Львовской области. Известно, что участницам "батальона" от 30 до 65 лет.



"Лисапетный батальон" / Фото lisapet.net

Настоящую славу коллективу принесло участие в проекте "Украина имеет талант" на телеканале СТБ в 2013 году. Женщинам удалось попасть вплоть до финала пятого сезона талант-шоу. Там они исполнили уже народный хит – "Лисапет", одним из авторов которого является руководитель группы Наталья Фалион. Трек очень понравился украинской публике, поэтому группа получила победу в шоу. Женщины выиграли 1 миллион гривен.

Интересно, что песня "Лисапет" стала популярной еще до телешоу. Потому что в 2012 году бабушки из ансамбля "Чистый колодец" из Черниговщины опубликовали свой кавер на песню "Лисапет" в ютуб. Ролик с таким исполнением быстро распространился в сети и стал узнаваемым.

Как изменилась жизнь коллектива после шоу

Ранее "Лисапетный батальон" ездил выступать преимущественно по деревням и маленьким городкам. Однако после победы в национальном талант-шоу группу начали приглашать и в большие города. Впоследствии география выступлений расширилась, и женщины показывали свое творчество в Польше, Казахстане, Канаде, Испании.

По словам руководительницы Натальи Фаллион, после победы в шоу они изменились. Женщины поверили в себя и перестали быть закрытыми в себе. Сначала они подумали, что им просто удалось выиграть. Но потом артистки поняли, что они много лет шли к этому признанию и увидели, что люди их любят. Также Фаллион рассказывала, что женщины стали более требовательными к себе и стали больше ухаживать за внешним видом.

Сначала подумали, что наша победа – случай, но когда увидели, как нас любят, поняли – это закономерность. До этого шли годами и сами не заметили, как оказались на пьедестале. До этого были просто бабы, а уже четыре года – звезды. Признательные зрители сделали нас победителями. Они захотели, чтобы победили именно такие – простые деревенские молодицы, как говорится, натурпродукт без ГМО,

– рассказала Наталья в интервью "Подолянин".

С тех пор, как коллектив основали, его лидерами были руководитель группы Наталья Фалион и Оксана Косынская, выступавшая под творческим псевдонимом "Ганька". У группы даже есть слова в песнях, где упоминается Ганька.



Оксана Косынская шестая / Фото ЧЕline

Однако в 2015 году Оксана Косинская скончалась. У нее были проблемы с сердцем, впрочем, выходила на сцену даже за неделю до смерти. Раньше они часто использовали слово "Ганька" в своих сценках между песнями, но после смерти Оксаны Косинской прекратили это делать. Тогда в сценках появилось новое имя – Люська.

2018 год стал сложным для руководительницы группы Натали Фаллион. Ведь в течение двух месяцев у нее умер муж, свекровь и сын. Женщине приходилось непросто, но она взяла себя в руки и продолжила выступать.

В 2021 году "Лисапетный батальон" стал одним из ста членов жюри вокального-шоу "Поют все". Судя по ролику на ютубе, участникам коллектива очень понравилась такая роль.

Как изменилась жизнь коллектива после войны

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, женщины решили поднять боевой дух украинцев. Они выпустили песню "Собрались бабушки". По словам Натальи Фаллион, она видела, какие люди напуганы, поэтому участницам группы хотелось разрядить атмосферу. 26 марта песня появилась на ютубе.

Я когда увидела, какие все напуганы, и ты не знаешь, чего ждать, поняла: надо обязательно эту атмосферу как-то разрядить. В первую очередь – для себя. На YouTube песня вышла 26 марта, потому что пока сделали фонограмму, записали, а написали мы ее буквально в первую неделю. И когда все собирались, пели, то как-то и легче становилось,

– рассказала Наталья в интервью KP.UA.

Впоследствии "Лисапетный батальон" выпустил композицию "Он – из Бучи, она – из Ирпеня", которую коллектив посвятил переселенцам из Бучи. Поначалу женщины не решались ее исполнять на сцене. Но потом решили попробовать и публике очень понравилась.

Сейчас женщины периодически гастролируют как по малым, так и по крупным городам Украины. Их приглашают на корпоративы, свадьбы и другие мероприятия.