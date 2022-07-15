Гарри Стайлз помог Украине так, что заценила даже Верховная Рада

Британский певец и экс-участник группы One Direction Гарри Стайлз в очередной раз поддержал Украину. Он передал в помощь кругленькую сумму, заработанную на рекламе Apple.

В июне Гарри Стайлз и Apple запустили новую рекламную кампанию AirPods. Как выяснилось, певец согласился на сотрудничество, чтобы пожертвовать гонорар Украине. Это было его основное условие.

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Реакция Верховной Рады на помощь Гарри Стайлза

Мировые звезды поддерживают Украину. Британский певец Гарри Стайлз передал свой гонорар за рекламу для Apple в помощь украинцам,

– говорится в сообщении.

Гарри Стайлз отдал Украине свой гонорар / Фото с телеграм-канала ВР

Как пишет 9to5Mac, средства пошли в Международный комитет спасения, который "реагирует на худший гуманитарный кризис в мире".

"Спасибо Гарри Стайлзу и Apple за ваше щедрое пожертвование для IRC. Работая в более чем 40 странах, ваша поддержка поможет нам охватить еще больше беженцев и нуждающихся в самых трудных местах мира. Большая честь иметь вашу поддержку", – отреагировали в Международном комитете спасения.

что в новой рекламе AirPods звучит новая песня Гарри Стайлза Music For a Sushi Restaurant. На видео силуэт певца, который танцует в белых AirPods 3.

Реклама Гарри Стайлза для Apple, гонорар за которую пошел на помощь Украине: смотрите видео онлайн

Гарри Стайлз не в первый раз поддерживает Украину