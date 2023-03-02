Бабушка подарила, а отец забрал: Чарльз ІІІ выселил Гарри и Меган из имения в Британии

Похоже, принц Гарри довел отца книгой мемуаров "Запасной", в которой поделился скандальными подробностями своей жизни. После ее появления на полках Чарльз ІІІ принял решение выселить сына и Меган Маркл из исторического имения в Виндзоре.

Представители принца Гарри и Меган Маркл подтвердили слухи, которые накануне распространили британские СМИ. Их действительно выселяют из коттеджа Фрогмор, который бабушка Елизавета II подарила на свадьбу в 2018 году. Это дело рук Чарльза ІІІ.

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Принца Гарри и Меган Маркл выселили из имения в Великобритании

Скандальные супруги почти три года не живут в имении недалеко от Виндзорского замка, но могли останавливаться там, когда прибывали в Великобританию. Теперь паре придется освободить двухэтажную виллу и перевезти свои вещи в Монтесито, штат Калифорния. Им якобы дали время до коронации Чарльза ІІІ, которая состоится 6 мая.

Более того, по слухам Фрогмор-хаус с пятью спальнями достанется брату короля принцу Эндрю, который не знает, где деться после секс-скандала с Джеффри Эпштейном.

Фрогмор-хаус в Виндзоре / Фото Town & Country

Напомним, в декабре прошлого года Чарльз ІІІ выгнал брата Эндрю из Букингемского дворца, он больше не имеет там своего кабинета. Тогда новый король также урезал 3 миллиона фунтов стерлингов на круглосуточную охрану для него. В СМИ это комментировали так: "Король дал понять. Он не член королевской семьи. Он сам по себе".