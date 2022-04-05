В футболке с кровавыми следами: Лилия Подкопаева попросила о танках и истребителях для Украины

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева обратился к мировым лидерам с четкой просьбой. Она просит закрыть небо и предоставлять Украине тяжелое оружие, которого так не хватает в войне с Россией.

Абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева призвала мир не наблюдать за войной с экранов, а действовать – требовать у правительств закрыть небо над Украиной и передать тяжелое оружие.

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Сегодня Украина находится под российскими атаками. Сегодня украинские дети прячутся в бомбоубежищах со своими мамами и не знают, будут ли они жить завтра. Более ста пятидесяти детей уже убиты в этой несправедливой войне,

– напомнила Лилия Подкопаева миру.

Под эмоциональным видео спортсменка тегнула президента США Джо Байдена, вице-президента США Камалу Харрис, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. У всех них Подкопаева просит тяжелое оружие для Украины – артиллерию, бронетехнику, танки, истребители, системы ПВО и другое.

"Помогите Украине выжить. Помогите Украине отстроиться. Слава Украине", – закончила Лиля Подкопаева.

Лилия Подкопаева попросила тяжелое оружие для Украины: видео

видеообращение к мировому сообществу Лилия Подкопаева сняла в белой футболке с кровавыми следами от выстрелов. Впервые в подобном наряде появилась Тина Кароль на концерте в Польше , в городе Лодзь.

Полный текст публикации Лилии Подкопаевой:

Украине нужно тяжелое оружие!

Тяжелая артиллерия.

1.1. Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм, советский тип)

1.2. Артиллерийские пушки (калибр 155)

1.3. РСЗО (системы залпового огня: Град, Торнадо, Смерч). Тяжелая броня.

2.1. Советская бронетехника, БТР, БМП и т. д.).

2.2. Танки (Т-72, или США Abrams, немецкие Leopards). Системы противовоздушной обороны. С-300, БУК или другие современные западные системы ПВО. Пикапы и грузовики, бронированные авто. Истребители (Su 24, Su 25).

Слава Украине.