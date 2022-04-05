Абсолютная чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева призвала мир не наблюдать за войной с экранов, а действовать – требовать у правительств закрыть небо над Украиной и передать тяжелое оружие.
К теме "Подносит патроны оккупантам": Игорь Кондратюк о позиции Тодоренко во время войны
Сегодня Украина находится под российскими атаками. Сегодня украинские дети прячутся в бомбоубежищах со своими мамами и не знают, будут ли они жить завтра. Более ста пятидесяти детей уже убиты в этой несправедливой войне,
– напомнила Лилия Подкопаева миру.
Под эмоциональным видео спортсменка тегнула президента США Джо Байдена, вице-президента США Камалу Харрис, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. У всех них Подкопаева просит тяжелое оружие для Украины – артиллерию, бронетехнику, танки, истребители, системы ПВО и другое.
"Помогите Украине выжить. Помогите Украине отстроиться. Слава Украине", – закончила Лиля Подкопаева.
Лилия Подкопаева попросила тяжелое оружие для Украины: видео
Полный текст публикации Лилии Подкопаевой:
Украине нужно тяжелое оружие!
- Тяжелая артиллерия.
1.1. Артиллерийские снаряды (калибр 152 мм, советский тип)
1.2. Артиллерийские пушки (калибр 155)
1.3. РСЗО (системы залпового огня: Град, Торнадо, Смерч).
- Тяжелая броня.
2.1. Советская бронетехника, БТР, БМП и т. д.).
2.2. Танки (Т-72, или США Abrams, немецкие Leopards).
- Системы противовоздушной обороны. С-300, БУК или другие современные западные системы ПВО.
- Пикапы и грузовики, бронированные авто.
- Истребители (Su 24, Su 25).
Слава Украине.