Абсолютна чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва закликала світ не спостерігати за війною з екранів, а діяти – вимагати в урядів закрити небо над Україною й передати важку зброю.

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Сьогодні Україна під російськими атаками. Сьогодні українські діти ховаються в бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи житимуть вони завтра. Більш як сто п'ятдесят дітей уже вбиті в цій несправедливій війні,

– нагадала Лілія Подкопаєва світу.

Під емоційним відео спортсменка тегнула президента США Джо Байдена, віцепрезидентку США Камалу Гарріс, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. У всіх них Подкопаєва просить важку зброю для України – артилерію, бронетехніку, танки, винищувачі, системи ППО та інше.

"Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відбудуватися. Слава Україні", – завершила Ліля Подкопаєва.

Лілія Подкопаєва попросила важку зброю для України: відео

Зауважимо, відеозвернення до світової спільноти Лілія Подкопаєва зняла в білій футболці з кривавими слідами від пострілами. Вперше у подібному вбранні з'явилася Тіна Кароль на концерті в Польщі, у місті Лодзь.

Повний текст публікації Лілії Подкопаєвої:

Україні потрібна важка зброя!

Важка артилерія.

1.1. Артилерійські снаряди (калібр 152 мм, радянський тип)

1.2. Артилерійські гармати (калібр 155)

1.3. РСЗВ (системи залпового вогню: "Град", "Торнадо", "Смерч"). Важка броня.

2.1. Радянська бронетехніка, БТР, БМП тощо.

2.2. Танки (Т-72, або США Abrams, німецькі Leopards). Системи протиповітряної оборони: С-300, БУК або інші сучасні західні системи ППО. Пікапи та вантажівки, броньовані авто. Винищувачі (Su 24, Su 25).

Слава Україні.