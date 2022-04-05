Абсолютна чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва закликала світ не спостерігати за війною з екранів, а діяти – вимагати в урядів закрити небо над Україною й передати важку зброю.
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Сьогодні Україна під російськими атаками. Сьогодні українські діти ховаються в бомбосховищах зі своїми мамами і не знають, чи житимуть вони завтра. Більш як сто п'ятдесят дітей уже вбиті в цій несправедливій війні,
– нагадала Лілія Подкопаєва світу.
Під емоційним відео спортсменка тегнула президента США Джо Байдена, віцепрезидентку США Камалу Гарріс, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. У всіх них Подкопаєва просить важку зброю для України – артилерію, бронетехніку, танки, винищувачі, системи ППО та інше.
"Допоможіть Україні вижити. Допоможіть Україні відбудуватися. Слава Україні", – завершила Ліля Подкопаєва.
Лілія Подкопаєва попросила важку зброю для України: відео
Повний текст публікації Лілії Подкопаєвої:
Україні потрібна важка зброя!
- Важка артилерія.
1.1. Артилерійські снаряди (калібр 152 мм, радянський тип)
1.2. Артилерійські гармати (калібр 155)
1.3. РСЗВ (системи залпового вогню: "Град", "Торнадо", "Смерч").
- Важка броня.
2.1. Радянська бронетехніка, БТР, БМП тощо.
2.2. Танки (Т-72, або США Abrams, німецькі Leopards).
- Системи протиповітряної оборони: С-300, БУК або інші сучасні західні системи ППО.
- Пікапи та вантажівки, броньовані авто.
- Винищувачі (Su 24, Su 25).
Слава Україні.