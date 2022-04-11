Во Франции шеф приготовит борщ, – Клопотенко предположил, что ждет украинскую кухню после победы

Амбициозный шеф-повар Евгений Клопотенко рискнул и во время войны открыл во Львове бистро "Інші". Все потому, что он верит в украинскую кухню. Более того, он предполагает, что после победы наш борщ будут есть и во Франции, и в Мексике.

В новом заведении в центре Львова Евгений Клопотенко экспериментирует с привычными украинскими продуктами – от галушек с вишней и мясом до борща с лавандой. Шеф-повар убежден – для того, чтобы украинскую еду ели, ее нужно уметь делать интересной, "придавать крутую форму".

Полное интервью читайте здесь Какой должна быть кухня после победы, бистро "Інші" и благотворительность: интервью с Клопотенко

Евгений Клопотенко об украинской кухне после победы

"Ну, в Украине все понятно – после победы мы будем есть украинское – на украинское и так запрос очень велик", – убежден Евгений Клопотенко.

Однако он считает, что после войны следует сосредоточиться не на внутреннем рынке, а на мировом. Пока шеф-повару трудно что-то спрогнозировать, но он думает, что когда люди от Мексики до Франции будут есть борщ – это будет абсолютная победа украинской культуры и еды.

Если мы увидим, что во Франции в ресторане известный шеф приготовил борщ, или в школьных столовых в Мексике его начнут подавать, это значит, что наша культура и еда достигли самого высокого уровня,

– оптимистично заявил Клопотенко.

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