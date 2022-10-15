С песнями Kalush и Тарабаровой: во Франции отгремел творческий вечер в честь Украины

В День защитников и защитниц Украины во французском городе Лион устроили творческий вечер в честь наших героев. В зале Поля Гарсена звучали украинские хиты – от Stefania, с которым группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022, до "Хочу жити без війни" Светланы Тарабаровой. Их исполнял коллектив "Добрый вечер, мы из Украины".

Украинцы, где бы они ни были, без устали напоминают миру о жестокой войне, которую развязало государство-террорист Россия. Так, 14 октября во Франции прошел творческий вечер с танцами и украинскими песнями.

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Треки Kalush и Тарабаровой прозвучали в честь украинских защитников во Франции

В День защитников и защитниц украинцы собрали французов в зале Поля Гарсена в городе Лион и показали, как звучит их Родина. На творческом вечере пели песни, котрые стали саундтреками войны – Stefania, "Хочу жити без війни", "Враже" альт-поп группы "Енджі Крейда" из Ровно.

Кроме того, маленькая украинка в сине-желтом наряде показала чувственный танец под песню "У мене немає дому" группы "Один в каноэ". После 24 февраля она приобрела новое звучание и стала близка всем, кто из-за войны был вынужден покинуть свой дом и страну.

"Великолепное событие и отличный результат", – прокомментировал Николай Кюзен.

Напомним, недавно 8-летняя украинка Злата Хоменко, которой из-за войны пришлось выехать в Испанию, покорила судей талант-шоу "Испания ищет таланты". Перед выступлением она заявила: "Я буду танцевать для всех украинских детей. Я посвящаю свой танец Украине". Ее слова довели до слез одну из судей – певицу Эдурне, а видео номера стало вирусным в сети.