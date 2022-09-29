Злата Хоменко пришла на шоу "Испания ищет таланты" с танцем. Маленькая балерина очаровала не только невероятной хореографией, но и искренним рассказом о Родине.

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Злата Хоменко выступила на "Испания ищет таланты"

Перед тем, как показать судьям и зрителям свой танец, Злата с дрожью в голосе сказала: "Я буду танцевать для всех украинских детей. Я посвящаю свой танец Украине". Эти слова растрогали всех. Маленькая украинка является одним из тех детей, которым пришлось убегать от войны и искать убежища за границей.

Выступление Златы оценивали шоумен Ристо Мехиде, певица Эдурне, актриса Паула Эчеваррия и комик Дани Мартинес. После танца девочка обратилась к ним и всем, кто был в зале. Злата не сдерживала эмоций, поблагодарила Испанию за поддержку и сказала, что мечтает вернуться домой.

Большое спасибо всем за поддержку. Надеюсь, война в Украине скоро закончится, и я вернусь. Надеюсь, что вы поможете Украине как сможете. Это очень важно. Я скучаю по всем своим друзьям, которые там остались, и надеюсь, что мы с ними скоро встретимся,

– со слезами на глазах сказала Злата.

Злата Хоменко на "Испания ищет таланты": смотрите видео онлайн

Слова Златы очень тронули певицу Эдурне. Она расплакалась, а потом нажала "золотую кнопку". Это означает, что 8-летняя украинка сразу попадает в финал конкурса и сможет побороться за победу.

За кулисами Злату поддерживала мама. Когда Эдурне нажала "золотую кнопку", женщина не выдержала и выбежала на сцену к дочери, крепко обняла ее. Трогательно и то, что мама Хоменко была одета в вышиванку.