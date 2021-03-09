Фотограф Мисан Гарриман, который впервые сообщил миру о второй беременности Меган Маркл, обнародовал новое фото. Он показал трогательную фотографию, где вся семья позирует в объятиях.

После множества новостей о сенсационном интервью Опре Уинфри, разговоры вокруг супругов Меган Маркл и принца Гарри не утихают. Фотограф, который сообщил о второй беременности Маркл, обнародовал новое фото пары.

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Новое фото принца Гарри и Меган Маркл

На новой фотографии супруги изображены в своем саду. Меган Маркл взяла на руки сына Арчи и прижала его к груди. А принц Гарри стоял позади жены, но нежно обнимал ее и сына. Снимок сделан в черно-белом цвете, поэтому имеет свой особый шарм.

Гарри позировал перед камерой, как и Меган с Арчи, босиком. Он примерил рубашку и брюки. Меган Маркл предстала в длинном цветастом платье без бретелек. Она улыбалась, а наряд удачно подчеркивал ее беременный животик.

Актриса распустила длинные волосы и сделала легкий макияж. Ее образ дополнял небольшой браслет на руке.

Пол второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, недавно вышло интервью принца Гарри и Меган Маркл. Там супруги рассекретили, что они ожидают рождения девочки. "Иметь одного ребенка или двоих – это замечательно. Но у нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Чего еще можно желать?" – рассказал Гарри Опре Уинфри.

Он добавил, что теперь в их семье 4 человека и 2 собаки, а Меган это подтвердила.