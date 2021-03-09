Фотограф Місан Гарріман, який вперше сповістив світові про другу вагітність Меган Маркл, оприлюднив нове фото. Він показав зворушливу світлину, де вся сім'я позує в обіймах.

Після безлічі новин про сенсаційне інтерв'ю Опрі Вінфрі, розмови навколо подружжя Меган Маркл та принца Гаррі не вщухають. Фотограф, який повідомив про другу вагітність Маркл, оприлюднив нове фото пари.

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Нове фото принца Гаррі та Меган Маркл

На новій світлині подружжя зображені у своєму саду. Меган Маркл взяла на руки сина Арчі та притулила його до грудей. Натомість принц Гаррі стояв позаду дружини, але ніжно обіймав її та сина. Знімок зроблений у чорно-білому кольору, тому має свій особливий шарм.

Гаррі позував перед камерою, як і Меган та Арчі, босоніж. Він приміряв сорочку та штани. Меган Маркл постала у довгій квітчастій сукні без бретелей. Вона була усміхнена, а вбрання вдало підкреслювало її вагітний животик.

Акторка розпустила довге волосся та зробила легкий макіяж. Її образ доповнював немасивний браслет на руці.

Стать другої дитини Меган Маркл

Нагадаємо, нещодавно вийшло інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл. Там подружжя розсекретило, що вони очікують народження дівчинки. "Мати одну дитину чи двох – це чудово. Але у нас є хлопчик, а тепер буде дівчинка. Чого ще можна бажати?" – розповів Гаррі Опрі Вінфрі.

Він додав, що тепер у їхній сім'ї є 4 людини та 2 собаки, а Меган це підтвердила.